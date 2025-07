Al centro storico tre serate con il “Giovedì unico” a luglio, agosto e settembre

L'appuntamento con il giovedì unico, nel centro storico di Pescara, si conferma anche per il 2025. La serata dedicata alla convivialità si ripete alla fine di luglio, ad agosto e a settembre con tre date, proposte al Comune dagli esercenti della zona. Il via libera della giunta comunale è adesso arrivato, come annuncia l'assessore Zaira Zamparelli:

"Le serate sono in programma il 31 luglio, il 21 agosto e il 4 settembre 2025, dalle ore 20 fino alle ore 24. L'iniziativa proposta all'amministrazione, che si ripete ogni anno dal 2015, è finalizzata a valorizzare questa zona della città, da sempre punto di ritrovo e di attrazione per cittadini e turisti, e a sostenere le attività commerciali e di ristorazione della zona di Pescara Vecchia, nel rispetto del piano di risanamento acustico che prevede la possibilità di deroga, con musica fino alle 24".

Sarà, come si legge nella delibera, un'occasione di aggregazione in cui l’elemento commerciale si fonderà con quello di intrattenimento per i cittadini. "Tre serate per stare in compagnia degli amici, cenare insieme a tante altre persone riunite attorno a una tavolata unica, ascoltare musica e divertirsi all'aperto: una formula vincente che diventa uno strumento di promozione dell'immagine di Pescara e delle attività che vogliamo continuare a sostenere", dice l'assessore Zamparelli.