Al via la seconda edizione di "Musica e Parole nel Borgo": Cultura e Spettacolo nel Cuore di Montesilvano Colle

Montesilvano Colle si prepara ad accogliere la seconda edizione di "Musica e Parole nel Borgo", una rassegna culturale promossa e organizzata dalla Pro Loco Monti Silvani, con il patrocinio del Comune di Montesilvano e in collaborazione con l'associazione ALCuA – Libera Cultura in Abruzzo. Dopo il successo dell'anno precedente, l'iniziativa torna con un programma rinnovato, articolato in tre serate in programma il 10, il 17 e il 31 luglio. Le serate si svolgeranno nella suggestiva cornice della passeggiata adiacente Largo Belvedere, nel borgo storico di Montesilvano, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale attraverso un dialogo tra letteratura, teatro, musica e promozione del territorio.

"Siamo orgogliosi di sostenere questa rassegna che anima il nostro borgo con proposte di qualità e capaci di coinvolgere pubblici diversi," ha dichiarato l'Assessore alla Cultura del Comune di Montesilvano, Corinna Sandias. “Musica e Parole nel Borgo si conferma un format vincente, capace di coniugare bellezza, cultura e promozione del territorio, offrendo un'occasione unica per vivere e scoprire il cuore pulsante di Montesilvano Colle.”

La serata di apertura, giovedì 10 luglio a partire dalle 21:15, si preannuncia ricca di contenuti e suggestioni, intrecciando teatro, cinema, letteratura e musica. L'evento prenderà il via con un recital dell'attore abruzzese Bruno Di Nisio, che proporrà un monologo intenso e coinvolgente dedicato alla parola e all'identità.

A seguire, un focus tematico dal titolo "È nata l’Abruzzo Film Commission: la magia del cinema per promuovere l’Abruzzo", un approfondimento sulle potenzialità della nuova Film Commission regionale come strumento per la promozione culturale e turistica del territorio. Il panel, realizzato con la collaborazione della Pro Loco Pescara Aternum, vedrà la partecipazione di autorevoli voci del mondo del cinema abruzzese, tra cui Aurora Capponi, Cristiano Di Felice, Guido Casale, il due volte vincitore del David di Donatello Michele D’Attanasio, e Piercesare Stagni, Presidente dell’Abruzzo Film Commission. L'incontro sarà moderato dallo scrittore Antonio Di Loreto.

Spazio poi alla letteratura con la presentazione del romanzo noir “La caduta delle dee” della scrittrice Angela Capobianchi, un'opera che intreccia mistero e segreti sommersi in un'indagine psicologica dal ritmo serrato. A dialogare con l'autrice sarà lo scrittore e giornalista Daniele Astolfi.

La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali a cura della cantante e musicista Simona Capozucco, docente della Scuola Civica di Musica e Teatro di Montesilvano, apprezzata per la sua vocalità raffinata e l’originale fusione tra tradizione e sperimentazione. La conduzione sarà affidata alla giornalista Franca Terra.

"Siamo entusiasti di dare il via a questa seconda edizione di 'Musica e Parole nel Borgo'," ha commentato Franca Terra, Presidente della Pro Loco Monti Silvani e conduttrice della serata. “Abbiamo lavorato con passione per proporre un programma che unisca arte, cultura e la valorizzazione del nostro splendido territorio. L'entusiasmo della prima edizione ci ha spinto a rinnovare l'impegno, e siamo fiduciosi che anche quest'anno il pubblico apprezzerà la varietà e la qualità degli appuntamenti offerti. Ringrazio il Comune di Montesilvano per il patrocinio concesso, tutte le associazioni coinvolte e gli artisti che con passione e generosità hanno reso possibile questa iniziativa. Musica e Parole nel Borgo è un progetto nato per valorizzare la cultura e l’identità del nostro territorio, e siamo felici che cresca ogni anno. Vi aspettiamo numerosi a Montesilvano Colle!”

A partire dalle ore 20:00, a Largo Belvedere, sarà inoltre possibile partecipare a una degustazione di vini locali a cura dell’azienda Monteselva, accompagnati da piatti preparati dai ristoratori del borgo. La prenotazione è consigliata presso il ristorante BR1 al tel. 085 2015819. L’ingresso agli eventi è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

La rassegna prosegue con il prossimo appuntamento giovedì 17 luglio, con nuovi e interessanti ospiti.