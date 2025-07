"Cultura al sole", tutti gli appuntamenti negli stabilimenti balneari dal 17 luglio all'11 settembre 

Sono 38 gli appuntamenti, dal 17 luglio all'11 settembre, di "Cultura al sole", una iniziativa del Comune di Pescara - assessorato alla Cultura - che si svolgerà in location inusuali e cioè 18 stabilimenti balneari della città. Un appuntamento che si ripete, dopo quello del 2023, con il coordinamento dell'Associazione Magnolia. Il calendario è variegato e comprende momenti musicali, esibizioni di danza, spettacoli di cabaret e di magia, presentazione di libri, laboratori di lettura in spiaggia. Tutte iniziative per coinvolgere i cittadini e incuriosirli attraverso attività culturali e artistiche. Dal blues al jazz, dalle fotografie all'incontro con un'operatrice olistica, le possibilità offerte dal programma saranno molte e possono essere consultate on line e negli stabilimenti balneari che hanno aderito. Gli stabilimenti che parteciperanno sono Stella Marina, Il Chiosco Arci, La Playa, Playa Paleo, Lido Orione, New Orsa Maggiore Sud, Panta Rei, La Capponcina, Le Antille, Vigili Del Fuoco, Hai Bin, La Sabbia D’oro, Il Pirata, Coralba, Aretusa, Lido Aurora, Lido 186, Niki Beach.

GIOVEDI’ 17 LUGLIO | STELLA MARINA

dalle 19:00

Rete Ammare | VOCI SULLA RIVA, presentazione del libro SCELLERATE di Antonella Finucci, pubblicato da Radici Edizioni. La presentazione sarà a cura di Cristina Mosca del gruppo di lettura “Sulla traccia di Angela”

GIOVEDI’ 17 LUGLIO | CHIOSCO ARCI

dalle 20:00

Rete Ammare | PRESENTAZIONE LIBRO “Quando il grano maturò” a cura dell’Associazione Cunta Terra

GIOVEDI’ 17 LUGLIO | LA PLAYA

dalle 20:30

Rete Ammare | GELATI LETTERARI a cura dell’Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana

VENERDI’ 18 LUGLIO | PLAYA PALEO

dalle 18:00

Rete Ammare | LIBRERIA VIANDANTE a cura della Casa Editrice IlViandante / Chiaredizioni

SABATO 19 LUGLIO | LA PLAYA

dalle 06:00

Rete Ammare | POESIA AL SORGERE DEL SOLE a cura dell’Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana

LUNEDI’ 21 LUGLIO | LIDO ORIONE

dalle 11:00

Lidi d’Autore | IL TEMPIO DELLA MAGIA APS, spettacolo di magia con il mago David

GIOVEDI’ 24 LUGLIO | NEW ORSA MAGGIORE SUD

dalle 10:00

Lidi d’Autore | INFRANGIBILITA’ DELLE DONNE, mostra di pittura a cura di Patrizia Benedetti

dalle 18:00

Lidi d’Autore | STELLE LUMINOSE IN SPIAGGIA, rassegna di poesie e cabaret

GIOVEDI’ 24 LUGLIO | LA PLAYA

dalle 20:30

Rete Ammare | GELATI LETTERARI a cura dell’Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana

VENERDI’ 25 LUGLIO | NIKI BEACH

dalle 18:00

Lidi d’Autore | ELIO ANGELINI, spettacolo di Cabaret “Becchino si Nasce…Positivo si Diventa!”

SABATO 26 LUGLIO | LA PLAYA

dalle 06:00

Rete Ammare | POESIA AL SORGERE DEL SOLE a cura dell’Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana

GIOVEDI’ 31 LUGLIO | PANTA REI

dalle 10:00

Lidi d’Autore | IL CUORE DI UNA ROSA, mostra di pittura a cura di Anna Maria Cavacini, in arte Annie Brighton

dalle 18:00

Lidi d’Autore | TABULA FATI, presentazione libri degli autori a cura di Antonietta Florio

GIOVEDI’ 31 LUGLIO | LA PLAYA

dalle 20:30

Rete Ammare | GELATI LETTERARI a cura dell’Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana

VENERDI’ 1° AGOSTO | LA CAPPONCINA

dalle 10:00

Lidi d’Autore | VIVA LA VIDA, estemporanea e mostra di pittura dell’artista Stefania Ponziani, in arte Stefy Ponzy

dalle 18:00

Lidi d’Autore | MASSIMILIANO ELIA, spettacolo di cabaret

SABATO 2 AGOSTO | LA PLAYA

dalle 06:00

Rete Ammare | POESIA AL SORGERE DEL SOLE a cura dell’Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana

SABATO 2 AGOSTO | LE ANTILLE

dalle 18:00

Lidi d’Autore | EMOZIONI IN MOVIMENTO, esibizione di danza con El Fuego Abruzzo

MERCOLEDI’ 6 AGOSTO | VIGILI DEL FUOCO

dalle 10:00

Lidi d’Autore | IL CELESTE CHE MI AVVOLGE, mostra di pittura a cura di Alessandra Valloreo

dalle 18:00

Lidi d’Autore | VIGNALI JAZZ TRIO, le note del jazz a cura del Maestro Marco Vignali

GIOVEDI’ 7 AGOSTO | HAI BIN

dalle 15:00

Lidi d’Autore | SAMUEL ART, mostra di pittura a cura di Gabriele Sichetti

dalle 18:00

Lidi d’Autore | NADI’ DUO Sara Nadì e Francesco Ciancetta, jazz e bossanova

GIOVEDI’ 7 AGOSTO | LA PLAYA

dalle 20:30

Rete Ammare | GELATI LETTERARI a cura dell’Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana

VENERDI’ 8 AGOSTO | LA SABBIA D’ORO

dalle 10:00

Lidi d’Autore | LE FRATTURE NEL FRATTEMPO, mostra fotografica a cura di Antimo Rossi

dalle 18:00

Lidi d’Autore | PERCHE’ SEI DONNA, letture a cura dell’attrice Rossella Mattioli

SABATO 9 AGOSTO | LA PLAYA

dalle 06:00

Rete Ammare | POESIA AL SORGERE DEL SOLE a cura dell’Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana

MERCOLEDI’ 20 AGOSTO | IL PIRATA

dalle 10:00

Lidi d’Autore | WORK IN COLOURS, mostra di pittura a cura di Valeria Verlengia

dalle 18:00

Lidi d’Autore | VIGNALI JAZZ TRIO, le note del jazz a cura del Maestro Marco Vignali

GIOVEDI’ 21 AGOSTO | CORALBA

dalle 10:00

Rete Ammare | BEACH READING LAB, laboratorio di lettura sulla spiaggia

dalle 18:00

Lidi d’Autore | VIGNALI JAZZ TRIO, le note del jazz a cura del Maestro Marco Vignali

GIOVEDI’ 21 AGOSTO | STELLA MARINA

dalle 18:00

Lidi d’Autore | VIAGGIO NELLA MUSICA MODERNA DEL 900, esibizione musicale a cura di Simone Pavone

MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE | ARETUSA

dalle 10:00

Lidi d’Autore | CAROSELLO VISIONARIO, mostra di pittura a cura di Viviana Pacifico

dalle 18:00

Lidi d’Autore | SMOKESTACK BLUES DUO, concerto sulle note del blues

GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE | LIDO AURORA

dalle 10:00

Rete Ammare | BEACH READING LAB, laboratorio di lettura sulla spiaggia

VENERDI’ 5 SETTEMBRE | LIDO 186

dalle 18:00

Lidi d’Autore | RIFLESSI DI BENESSERE, la cultura olistica introspettiva a cura di Simona Di Girolamo, operatrice olistica di ADON Associazione Discipline Olistiche Nazionale

SABATO 6 SETTEMBRE | NIKI BEACH

Ore 18:00

Lidi d’Autore | SUALZO, presentazione in anteprima nazionale del libro PER TUTTE LE ALTRE DESTINAZIONI con le poesie di Silvia Vecchino pubblicato da Tunuè

GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE | PLAYA PALEO

dalle 10:00

Lidi d’Autore | ARTE E MISTERO, mostra di pittura a cura di Iva Passalacqua

dalle 18:00

Lidi d’Autore | SMOKESTACK BLUES DUO, concerto sulle note del blues