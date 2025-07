Lo Sportello Malattie rare torna all'ospedale di Pescara

Lo Sportello Malattie rare e metaboliche della Asl di Pescara riprende le attività nella sede originaria, all'interno degli spazi comuni adiacenti la Uoc di Pediatria dell'Ospedale "Santo Spirito" di Pescara, che tornerà operativa dal prossimo 14 luglio. Lo annuncia l'azienda sanitaria, sottolineando che "la disposizione, firmata dal direttore sanitario, Rossano Di Luzio, e dal direttore del Dipartimento Materno Infantile, Maurizio Rosati, segna il ritorno alla piena operatività presso il presidio ospedaliero, dopo la temporanea allocazione nel Distretto sanitario di Cepagatti prevista in fase emergenziale durante la pandemia". Lo Sportello opera quale articolazione funzionale del Centro di coordinamento regionale per le malattie rare, già individuato presso la Uoc Pediatria in base alle deliberazioni della Giunta Regionale.

Fornisce servizi di accoglienza, orientamento e supporto ai pazienti e alle famiglie coinvolte, integrando l'attività informativa con l'assistenza clinico-specialistica pediatrica. Le attività dello Sportello si svolgeranno in modalità front office il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11.00 alle 14.00, il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00. Il personale dedicato comprende figure professionali con competenze multidisciplinari. Lo Sportello, sottolinea la Asl, si aggiunge alle attività clinico-assistenziali della Uoc di Pediatria, dove vengono garantiti ricoveri ordinari, day hospital e prestazioni ambulatoriali dedicate ai piccoli pazienti affetti da patologie rare. Con questa riorganizzazione, la Direzione sanitaria della Asl di Pescara "rende concreto l'impegno nel garantire un'assistenza qualificata e accessibile per le persone con malattie rare, valorizzando le risorse cliniche e professionali presenti nell'ospedale, in coerenza con le strategie regionali di rete".