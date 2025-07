A Salle il festival “I Concerti di Euterpe”: il programma

Il festival I Concerti di Euterpe prosegue il suo percorso con il terzo appuntamento che si terrà sabato 13 luglio alle ore 21.15 a Salle nella Chiesa di San Salvatore. L’evento è particolarmente significativo in quanto Salle è un luogo simbolico per la liuteria, essendo patria storica delle corde armoniche. Un contesto carico di memoria artigianale e musicale, che accoglie una serata dedicata alla musica per due violini del XVIII secolo, tra pagine note e riscoperte.

Protagonisti del concerto dal titolo Due violini sotto falso nome sono Sara Meloni e Gabriele Pro, violinisti di riconosciuta esperienza internazionale, uniti da una consolidata collaborazione artistica. Il programma ruota attorno a una vicenda editoriale emblematica del Settecento: i duetti per due violini pubblicati a Parigi come opera 37 di Luigi Boccherini, ma in realtà composti da Giuseppe Agus, violinista cagliaritano attivo a Londra. Questi duetti, mai del tutto integrati nel repertorio concertistico, testimoniano uno stile brillante, dialogico, in linea con il gusto europeo dell’epoca. Il concerto rappresenta un’occasione per riportare alla luce una parte rimossa della produzione cameristica di Agus, riscoprendo le dinamiche, anche ambigue, del mercato musicale settecentesco.

Sara Meloni, violinista cagliaritana, si è formata tra Cagliari, Roma e Piacenza, affiancando alla formazione moderna lo studio dell'esecuzione storica. Ha collaborato con ensemble come Geneva Camerata, LaBarocca, Milano Classica, Accademia Bizantina, esibendosi in sale quali Philharmonie de Paris, Scala di Milano, Wigmore Hall, Lincoln Center. Dal 2019 è direttrice artistica della stagione di musica classica dell’Ente Musicale di Nuoro.

Gabriele Pro, tra i violinisti barocchi più attivi della nuova generazione, si è perfezionato con Enrico Onofri e ha studiato musicologia a Roma. Ha suonato con Accademia Bizantina, Le Concert des Nations, Il Giardino Armonico, Ensemble Zefiro, sotto la direzione di Savall, Onofri, Antonini, Dantone. Ha tenuto concerti in festival e sale di primo piano in Europa, Stati Uniti e Asia, registrando per etichette come Sony, Glossa, Alia Vox, Arcana.

Info: info@aquilaaltera.it | info@cantricidieuterpe.it | whatsapp: 351 6434724

