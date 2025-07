Nuovo presidente Ambiente spa, Insieme per Pescara: "Sia una figura di comprovata esperienza"

L’associazione di cittadini “Insieme Per Pescara” rivolge un appello al sindaco sull’imminente designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società partecipata Ambiente S.p.A. tra i quali individuare anche il soggetto da designare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero di Consigliere Delegato. Insieme Per Pescara ritiene sia fondamentale che la scelta ricada su una figura di comprovata esperienza nel settore ambientale e dei servizi pubblici locali che possa però garantire una gestione efficace, efficiente e orientata ai principi di equità e sostenibilità economica e sociale diversamente da quanto attuato sino ad ora.

“I nostri associati - dice l'associazione - chiedono che sia individuata una personalità di garanzia per i cittadini, capace di affrontare le sfide attuali e future della società. Riteniamo che sia da evitare, come sovente accade in circostanze simili, che la selezione venga influenzata esclusivamente da orientamenti partitici dei candidati, ma che si privilegi un profilo caratterizzato da elevata competenza in materia, in grado di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. I cittadini di Pescara chiedono trasparenza e responsabilità, affinché la gestione di Ambiente S.p.A. possa erogare un sistema di servizi ambientali che vada incontro alle loro esigenze e facili la doverosa transizione ecologica”.

In particolare, Insieme per Pescara evidenzia la necessità di “individuare una figura che, senza pre-giudizi o “arroccamenti”, possa guidare saggiamente una revisione del sistema di raccolta porta a porta, che in aree ad alta densità abita va come Pescara Porta Nuova, Pescara Centro e Pescara Nord, ha mostrato limiti evidenti. Queste criticità si sono tradotte in un aumento di disagio per i cittadini, con effetti negativi sul decoro urbano, sulla qualità della vita e sulla salute pubblica, aggravata dalla calura estiva”.

L’associazione Insieme Per Pescara invita l’amministrazione a considerare con attenzione queste richieste, “affinché si possa garantire un servizio pubblico più giusto, efficace e rispettoso delle esigenze di tutti i cittadini, in particolare di anziani, disabili, famiglie con neonati, proprietari di animali domestici, commercianti e marineria. Per una Pescara più pulita, più decorosa e più equa, i cittadini chiedono scelte di qualità e di responsabilità”.