Maestro di beach volley, Cristiana Parenzan guida il corso formativo

Due giornate intense e cariche di entusiasmo a Montesilvano, dove si è svolto il corso per Maestro di beach volley nella cornice del Magister Village.

A guidare il percorso formativo – si evidenzia in una nota della Fipav Abruzzo – è stata la vastese Cristiana Parenzan, docente federale e “vera icona del beach volley italiano: competenza, passione e professionalità che hanno lasciato il segno!”

“Un grazie speciale a Cristiana – sottolineano i responsabili regionali della Federazione Italiana Pallavolo – per la sua disponibilità, la sua energia e per aver condiviso con noi conoscenze ed esperienze preziose. È stato un onore e un piacere averla in Abruzzo! Complimenti ai 18 partecipanti, bravi e motivati, e un grande in bocca al lupo da parte di tutto il Comitato Regionale Abruzzo per il vostro futuro nel mondo del beach volley!

Ancora una volta, la Fipav Abruzzo conferma il suo impegno nella promozione della disciplina“.