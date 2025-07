Più di 60 eventi in tutto Abruzzo per la Giornata nazionale delle Pro Loco

Sono più di 60 gli eventi che si terranno in tutto l’Abruzzo in occasione della Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia, promossa annualmente dall’UNPLI, la principale organizzazione di rappresentanza a livello nazionale di queste associazioni, che quest’anno è in programma domenica 13 luglio.

Degustazioni, passeggiate naturalistiche, visite guidate, sagre, convegni e incontri letterari, aperture straordinarie di siti culturali e naturalistici, rassegne fotografiche e cinematografiche, porte aperte in sede, presentazione dei progetti di volontarie e volontari di Servizio Civile Universale: più di mille sono le iniziative a cui prendere parte in tutta Italia, da venerdì 11 luglio e fino a martedì 15 luglio prossimo.

«Celebriamo l’impegno, la passione e il cuore pulsante delle nostre comunità – afferma il presidente regionale UNPLI, Sandro Di Addezio – persone che si prendono cura dei luoghi in cui vivono e che si impegnano quotidianamente per preservare cultura e tradizioni, oltre che per promuovere le peculiarità dei territori. In Abruzzo la nostre rete conta oltre 270 associazioni e 25mila socie e soci, un sistema prezioso sempre più apprezzato e, dobbiamo dirlo, continuamente in crescita, a testimonianza del profondo senso civico che hanno cittadine e cittadini».

«Invitiamo tutte e tutti a conoscere meglio le nostre Pro Loco – conclude il presidente Di Addezio – partecipando a una delle iniziative in programma in questo fine settimana: in tutte le province ci siamo mobilitati per dare il nostro meglio, non c’è che l’imbarazzo della scelta».

Per scoprire tutti gli eventi in programma in questo fine settimana si rimanda al sito www.abruzzoconleproloco.it.