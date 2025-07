Dal 16 al 20 luglio nell'Aurum c'è il Pescara Flute Festival

L’associazione culturale “Il Canto del Vento” di Pescara, organizza il Pescara Flute Festival, manifestazione interamente dedicata allo strumento musicale più antico della storia, il flauto. Il Festival, organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, si svolgerà dal 16 luglio al 20 luglio nell’Aurum, con la direzione artistica del maestro Marco Felicioni. L’ingresso a tutti i concerti, sia quelli cameristici che quelli orchestrali, è libero e gratuito, così come per gli altri eventi, presentazioni di libri e cd, workshop e convegni (mentre è prevista una quota di partecipazione per le lezioni delle masterclass).

Il Pescara Flute Festival prevede, dalla sua prima edizione, la partecipazione di artisti di fama mondiale, tra gli esponenti più rappresentativi del panorama musicale flautistico nazionale ed internazionale: docenti dei conservatori italiani, per l’edizione 2025 dai conservatori di Pescara, Ferrara, Roma, Perugia, Milano, oltre alle prime parti delle più importanti orchestre italiane e straniere: Orchestra “Alla Scala” di Milano, I Solisti Aquilani, Orchestra “I Cherubini”, Orchestra “Scarlatti” i Fiati di Parma, oltre a ricercatori, solisti e didatti di indiscussa fama.

In particolar modo, per l’edizione 2025 del Festival, si segnala la presenze di importanti ospiti internazionali, solisti e personaggi della didattica musicale mondiale, come Andrea Manco - Primo Flauto del Teatro “alla Scala” di Milano, Jürgen Franz - Professore alla Musikhochscule di Amburgo, Geoff Warren – concertista di livello internazionale e docente di Flauto Jazz al Conservatorio di Ferrara, con la partecipazione della “Pescara FLUTE Orchestra” diretta da Felicioni e composta da studenti e professionisti provenienti da tutta Italia. Nel programma del Festival è prevista l’esecuzione di opere in prima assoluta.

Previsti anche convegni, presentazioni di libri, esposizioni di strumenti e una mostra di flauti. Felicioni annuncia anche le borse di studio “Premio Angelo Persichilli” offerte dall’Associazione “Il Canto del Vento” e dalla Fondazione “Pescarabruzzo” per i giovani più meritevoli, buoni offerti dalla Vigormusic - Edizioni Musicali, dalle Edizioni Musicali Raiteri, e partecipazioni speciali riservate a studenti con particolari situazioni economiche familiari.