Ebrart rinnova le cariche: Fabrizio Vianale confermato presidente, Valerio Camplone nuovo vicepresidente

L’assemblea di Ebrart, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato in Abruzzo, ha rinnovato le proprie cariche istituzionali per il prossimo triennio. Alla presidenza è stato confermato Fabrizio Vianale, direttore di Confartigianato Pescara, mentre la vicepresidenza è stata affidata a Valerio Camplone, rappresentante della Uil Abruzzo. L’esito della votazione, espressione dell’equilibrio tra le parti sociali che compongono l’ente, conferma la volontà di proseguire con una linea di continuità e collaborazione, fondamentale per rafforzare il ruolo strategico di Ebrart nel tessuto produttivo regionale.

Ebrart rappresenta un punto di riferimento per il comparto artigiano abruzzese, offrendo servizi di welfare integrativo, sicurezza sul lavoro e sostegno alle imprese e ai lavoratori. L’ente si configura come uno strumento concreto di dialogo tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali, contribuendo attivamente alla costruzione di un sistema bilaterale moderno e vicino ai territori.

“Sono onorato di questa riconferma – ha dichiarato Fabrizio Vianale – che considero non solo un attestato di stima, ma anche una responsabilità nei confronti di un settore che continua a rappresentare un pilastro dell’economia abruzzese. Il nostro impegno sarà rivolto a potenziare i servizi esistenti, intercettare i nuovi bisogni di imprese e lavoratori, e consolidare la cultura della bilateralità”. Nel corso del suo intervento il presidente Vianale ha sottolineato che l’artigianato, elemento essenziale per l’economia abruzzese, ”sta attraversando un momento particolare, ed è per questo che il nostro ruolo di sussidiarietà alle imprese e ai dipendenti è ancora più importante. Grazie alle prestazioni regionali e alla cassa in deroga per gli artigiani – ha detto -possiamo sostenere il settore in un momento così difficile”.

Anche il nuovo vicepresidente, Valerio Camplone, ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto: “Ringrazio i membri dell’assemblea e del comitato di gestione per la fiducia – ha affermato Camplone – In un contesto economico e occupazionale in continua evoluzione, anche alla luce delle nuove sfide legate alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale, il ruolo degli enti bilaterali è sempre più centrale. Lavoreremo per rafforzare la coesione tra le parti sociali e offrire risposte concrete, inclusive e tempestive alle esigenze del mondo artigiano”.

La presidenza e la vicepresidenza resteranno in carica per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di consolidare le attività avviate, promuovere l’innovazione nei servizi e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’artigianato regionale.