“Il Delfino” di Montaldi celebra Pescara: presentato il nuovo gioiello della collezione “I Love Abruzzo”

Un tributo prezioso al simbolo più amato della città e al suo spirito sportivo. È stato presentato sabato 12 luglio all’Aurum di Pescara “Il Delfino”, il nuovo gioiello ideato dal maestro orafo Giuliano Montaldi, all’interno della sua celebre collezione “I Love Abruzzo”. L’incontro, moderato dal giornalista Roberto Raschiatore del quotidiano Il Centro, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e appassionati. Tra questi il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente del Pescara Calcio Daniele Sebastiani, alcuni giocatori biancazzurri e tanti tifosi, accorsi per festeggiare insieme il nuovo simbolo identitario della città.



Realizzato in argento smaltato, “Il Delfino” è disponibile come ciondolo per bracciale, spilla e orecchini, e rappresenta un omaggio alla città adriatica e alla recente promozione in Serie B del suo amato club calcistico. Un simbolo di energia, passione sportiva e legame con il territorio, che si aggiunge al racconto corale dell’Abruzzo condotto da Montaldi attraverso la sua arte orafa.



"Sono profondamente colpito dall’affetto e dall’attenzione che Pescara ha riservato a questa nuova creazione", ha dichiarato Montaldi, "è stato emozionante presentare “Il Delfino” in una città così viva, accanto a figure importanti come il sindaco Carlo Masci e il presidente Daniele Sebastiani, che ringrazio sentitamente per la loro presenza e il loro sostegno. Questo gioiello nasce dal desiderio di raccontare, attraverso l’arte orafa, la forza e l’identità di Pescara, città di mare e di sport".



“Il Delfino” si inserisce così all’interno della collezione “I Love Abruzzo”, un vero atlante sentimentale della regione, che raccoglie simboli tradotti in piccoli capolavori da indossare: dal Guerriero di Capestrano alla Presentosa, dal rosone delle chiese aquilane al Trabocco, dall’aglio rosso di Sulmona all’arrosticino, passando per l’uva Montepulciano e tanti altri elementi identitari reinterpretati in chiave preziosa.



Durante l’evento, aperto al pubblico, è stato possibile ammirare da vicino tutta la collezione, disponibile anche online attraverso il sito e-commerce www.iloveabruzzo.eu o nelle botteghe Montaldi di Avezzano e Pescasseroli. Il maestro, da poco rientrato dall’Expo di Osaka, prosegue così il suo viaggio creativo tra i simboli e l’anima della sua terra, rendendo l’arte orafa un mezzo di narrazione profondo e identitario.