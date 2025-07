L'Abruzzo ricorda Marcinelle: due eventi per riflettere su lavoro, memoria e diritti

L'Abruzzo ricorda Marcinelle con due iniziative pensate per non dimenticare le tragedie del passato e riflettere sulle sfide del presente. Queste le finalità della giornata in programma domani, 18 luglio, a Manoppello, promossa da Cgil Abruzzo Molise, Spi Cgil Abruzzo Molise, Cgil Pescara, Spi Cgil Pescara e Liberetà Festa. Per l'occasione sono stati pensati due momenti distinti, ma complementari: uno dedicato alla scoperta del territorio e uno al confronto sui temi del lavoro, della memoria e dei diritti.

Il primo appuntamento è alle ore 15.30 con un’escursione alla “Città della pietra”, a cura dell’associazione Majellando. Seguirà, alle ore 17.30, in piazza Marcinelle, il dibattito pubblico dal titolo “Minatori di ieri, migranti di oggi: diritti senza confini”. Dopo i saluti del sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, e di Federica Benedetti della Segreteria Cgil Abruzzo Molise, interverranno, Lia Giancristofaro, docente di antropologia all’Università “G. d’Annunzio”, Pietro Lunetto, co-coordinatore nazionale Filefets Nuova Emigrazione, Mattia Vitiello, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Vincenzo Pestieau, segretario regionale Fgtb Charleroi Sud Hainaut, Abdelhamid Hafdi, mediatore culturale Cgil Chieti. Le conclusioni saranno affidate a Filippo Ciavaglia, del Dipartimento Politiche internazionali della Cgil nazionale. Il dibattito sarà moderato da Alessandra Di Simone, segretaria generale Spi Cgil Pescara.

A seguire, alle ore 20, è prevista una serata conviviale con porchetta, birra e musica. La giornata si concluderà alle ore 21 con il concerto dei The Newport Shanty Singers, che proporranno canti dei minatori in memoria della tragedia di Marcinelle.