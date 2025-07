Costantini: "Masci tratta i pescaresi come se fossero degli ingenui"

“Masci tratta i pescaresi come se fossero degli ingenui. Sembra incredibile, ma è vero e dà chiara la percezione di quanto Masci e i suoi siano spregiudicati e capaci di tutto”. Lo afferma Carlo Costantini.

“Nel pieno della campagna elettorale, mentre gli altri candidati impegnano tempo e risorse personali per comprendere gli umori della città in tutti i suoi quartieri, agenti della Polizia Municipale in divisa - spiega Costantini - si sono presentati questa mattina in diversi negozi della zona di viale Marconi. Avevano al seguito un foglio excel e si sono rivolti agli esercenti prima identificandoli e poi chiedendo loro di indicare tre criticità della zona per consentire al Comune (dunque a Masci) di intervenire e risolverle, trascrivendole una per una nel foglio excel”.

“Nel frattempo, sempre questa mattina e nelle stesse zone - prosegue - sono improvvisamente comparsi operatori incaricati dal Comune per intervenire sulle aiuole rinsecchite per la totale incuria degli ultimi mesi. Le violazioni consumate con questa iniziativa (sono stracerto non spontanea e non riconducibile ad una iniziativa autonoma del Corpo di Polizia municipale) sono innumerevoli”.

“Risponderanno di nuovo che sono errori formali. Parole queste che ormai nel linguaggio comune del centrodestra servono a coprire qualsiasi aberrazione. Tra tutte le violazioni, quella dell’anonimato che deve proteggere chiunque risponda a questo tipo di domande e che, presumo, sia stato anche difficile opporre a chi si è presentato in divisa. E la spesa a carico dei contribuenti. A chi serve questa consultazione in piena campagna elettorale? Al cittadino comune o esclusivamente a Masci? Lo dico con profondo rammarico - conclude Costantini - ma Masci continua a trattare i pescaresi come se fossero degli ingenui”.