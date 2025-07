“Un’Estate da Favola” riprende con la Compagnia degli Sbuffi

Mercoledì 23 luglio, all’Auditorium Flaiano, riprende “Un’Estate da Favola”, rassegna dedicata al teatro per bambini e per un pubblico di tutte le età, nata dalla collaborazione tra l’Ente Manifestazioni Pescaresi e il Florian Metateatro – Centro di Produzione Teatrale. Un progetto culturale che sta conquistando il pubblico più giovane grazie a un mix di fantasia, partecipazione e qualità artistica.



Protagonista della settimana sarà la Compagnia degli Sbuffi, specializzata in teatro di figura e spettacoli itineranti, che porterà in scena due produzioni: “Alice in Wonderland” e “Visita guidata a Elfolandia”.

I titoli in programma affrontano temi che intrecciano il fantastico e l’attualità: dalla forza del sogno, dell’immaginazione e della disobbedienza creativa raccontata in Alice in Wonderland, alla meraviglia della scoperta del mondo naturale e incantato di Elfolandia.

Ogni messa in scena è pensata per trasformare bambine e bambini in protagonisti consapevoli, coinvolgendoli sul piano emotivo e cognitivo, offrendo spunti di riflessione e valorizzando il teatro come spazio di libertà, espressione e crescita personale.



Mercoledì 23 luglio si inizia con “ALICE IN WONDERLAND”, di Aldo de Martino. Spettacolo itinerante con attori e figure: con Aldo de Martino, Serena Mazzei, Ciro Pauciullo, Camilla Bruno, Nello Mallardo, Rita Lamberti e testo di Aldo de Martino.

Tratto dal celebre romanzo di Lewis Carroll, “Alice in Wonderland” è un’avventura teatrale itinerante piena di invenzioni e sorprese. In questo originale adattamento, è lo stesso autore, uscito dalla prefazione del suo libro, a mettersi alla ricerca dei personaggi fuggiti dalle pagine: Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto, la Regina di Cuori. Nel libro sono rimasti solo i personaggi secondari, e così Lewis si lancia in una caccia giocosa e poetica che coinvolge il pubblico in un viaggio tra nonsenso e logica, fantasia e meraviglia. Tra attori, figure e pupazzi, la fiaba prende vita davanti agli occhi degli spettatori, trasformando lo spettacolo in un’esperienza immersiva e sorprendente.



Tout public a partire da 6 anni con due turni spettacoli: ore 18 e ore 19.30 spettacolo itinerante nel parco dell’Auditorium Flaiano.



Dopo "Alice in Wonderland", i protagonisti della Compagnia degli Sbuffi tornano in scena con lo spettacolo "VISITA GUIDATA A ELFOLANDIA", in programma giovedì 24 luglio. Testo e regia di Aldo de Martino.

Lo spettacolo è un viaggio teatrale itinerante nel cuore di Elfolandia, un mondo fantastico abitato da elfi dei fiori, fate birichine, folletti dispettosi, contadini elfici e perfino una strega malvagia intenzionata a catturare gli elfi per usarli come ingredienti e realizzare misteriose pozioni magiche. Una visita guidata molto particolare, tra creature incantate, melodie magiche e pupazzi animati, condotta dal bizzarro e dotto Professorone Ubaldo Maria della Porta, luminare della “State University of Goblins and Gnomes” e profondo conoscitore delle culture gnomiche.

Il pubblico, accompagnato in questo percorso come in una vera esplorazione guidata, incontra una galleria di personaggi indimenticabili: Gnocchetto e Gnocchetta, buffi contadini elfici; Briciolina, Funghetto e Pinolo, piccoli eroi che riescono a catturare un vero orco e l’affascinante Fatalinda, custode di antiche storie e incantesimi.

Attraverso un sapiente intreccio di narrazione, musica, comicità e teatro di figura, lo spettacolo coinvolge i bambini in prima persona, stimolando immaginazione e senso di meraviglia. Un’esperienza immersiva pensata per rendere lo spettatore parte attiva del mondo incantato, dove nulla è come sembra e ogni incontro è una scoperta.

Lo spettacolo prende vita grazie alle suggestive scene ideate da Violetta Ercolano, che trasformano il parco in un mondo fiabesco, abitato da creature incantate e paesaggi incantati. I pupazzi, veri protagonisti della narrazione visiva, sono realizzati da Carla Accorambono e Barbara Veloce, e donano corpo e movimento a elfi, orchi e strane creature che popolano Elfolandia. Le musiche originali di Salvatore Torregrossa accompagnano e scandiscono il percorso itinerante, arricchendo l’esperienza sonora e coinvolgendo lo spettatore in ogni tappa dello spettacolo.

In scena, un vivace cast di attori dà vita all’universo elfico: Camilla Bruno, Matteo Biccari, Maddalena Esposito, Aniello Mallardo, Luca Gaeta e Serena Mazzei interpretano con energia e ironia i tanti personaggi incontrati lungo il percorso, guidando il pubblico – grandi e piccoli – alla scoperta di un mondo sorprendente dove fantasia, avventura e partecipazione si intrecciano in un gioco teatrale coinvolgente.



Tout public a partire da 5 anni con due turni spettacoli: ore 18 e ore 19.30 nel parco dell’Auditorium Flaiano.



La Compagnia degli Sbuffi è un Centro di Produzione e Promozione del Teatro di Figura e di Strada (burattini, marionette, teatro d’oggetti…), fondata nel 1987 da Aldo de Martino e Violetta Ercolano a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Riconosciuta e sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Dipartimento dello Spettacolo e dalla Regione Campania, la compagnia si distingue per un'intensa attività artistica e culturale che spazia tra spettacoli, laboratori creativi, rassegne, festival, formazione docenti, mostre, convegni e progetti editoriali.



La rassegna Un’Estate da Favola si conferma un’occasione preziosa per avvicinare i più giovani al mondo del teatro attraverso spettacoli che uniscono linguaggi artistici differenti e stimolano la partecipazione attiva del pubblico. Un invito a lasciarsi coinvolgere da esperienze immersive, capaci di parlare ai sensi e all’immaginazione.





Informazioni:

Auditorium Flaiano - Lungomare C. Colombo 122 Pescara. Si consiglia la prenotazione. Il botteghino del Flaiano è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20, e la sera degli spettacoli. Prezzo biglietti: posto unico 7 euro. Per prenotazioni: 392 0496655 – segreteria: 085 693993

Sul sito Internet www.entemanifestazionipescaresi.com e www.florianteatro.it sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini e curiosità sul programma.