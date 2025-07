In 30.000 alla terza Notte dei Serpenti, lo stadio del mare si infiamma con il folk

Ieri sera 30.000 persone hanno assistito, davanti al palco dello Stadio del Mare di Pescara, alla 3ª edizione de LA NOTTE DEI SERPENTI, il concertone ideato e diretto dal Maestro ENRICO MELOZZI per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale. L’evento, condotto anche quest’anno da ANDREA DELOGU, andrà in onda a settembre nella prima serata di Rai2.

Un successo straordinario per la kermesse dal vivo, in cui il protagonista è il pubblico, unito in una sola anima in nome dell’orgoglio della sua terra in occasione di un evento unico nel suo genere. Sul palco presenze fisse un coro composto di 71 donne, scelte per simboleggiare e celebrare la centralità della figura femminile in Abruzzo, e 11 musicisti. Presenti inoltre nello spazio antistante il palco 600 coristi folkloristici.

Hanno lasciato senza fiato le esibizioni degli artisti che componevano la ricca line-up della serata: lo special guest da 40 album in 3 lingue RICCARDO COCCIANTE, il poeta urbano del rap e del pop ROCCO HUNT, la cantante e conduttrice ELETTRA LAMBORGHINI, la cantautrice PAOLA TURCI, il cantante e performer FILIPPO GRAZIANI – che ha omaggiato insieme al Maestro Melozzi il padre Ivan Graziani commuovendo tutti – e il cantante e tenore pescarese PIERO MAZZOCCHETTI.

Hanno divertito il pubblico di grandi e piccoli gli interventi del pupazzo più amato del Nostro Paese, TOPO GIGIO. Performance di altissima qualità per LE FARFALLE OLIMPICHE e LA BANDA DELL’ESERCITO. Quest’ultima, con una formazione per l’evento di 74 musicisti, diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila, è stata la prima banda istituzionale della kermesse.

Sul palcoscenico anche l’attore comico di origine abruzzese GABRIELE CIRILLI. Il pubblico de La Notte dei Serpenti ha potuto ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli alla loro poetica e all’autenticità dei testi originali in dialetto.

Il fil rouge della kermesse è stato ancora una volta la fusione delle melodie popolari con la musica contemporanea attraverso la “pop-izzazione” del dialetto abruzzese e la “dialettizzazione” del pop. L’omaggio di Enrico Melozzi alla cultura, alla musica e alla tradizione parte fin dalla scelta del nome La Notte dei Serpenti, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina nell’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo.

“La febbre de La Notte dei Serpenti” è stata dimostrata anche prima dell’evento, alle prove aperte al pubblico che si sono tenute per 8 giorni nello storico Teatro Comunale di Atri. Tutti i giorni moltissime persone hanno partecipato con entusiasmo per ore a questa occasione unica.

Numeri da record sui social sia prima che durante l’evento, dove l’engagement e la visibilità sono cresciuti in modo esponenziale in questa edizione 2025, con migliaia di nuovi follower e una decisa impennata nei click ai contenuti. Su Facebook, nella sola serata di ieri, le visualizzazioni hanno raggiunto 760.053 e le interazioni 20.555 (+123% rispetto al 2024). Su Instagram, ieri oltre 1,2 milioni di visualizzazioni, 19.764 interazioni e 956 nuovi follower, con il post evento che ha surclassato ogni altro contenuto.

La kermesse vede la collaborazione dell’ASSOCIAZIONE CORI D'ABRUZZO CHORUS INSIDE che promuove la coralità regionale attraverso eventi ed attività formative e della “FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE APS ETS”, che ha come scopo la promozione, lo studio, la pratica, l’approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell’arte in genere e mette in rete cori regolarmente iscritti su tutto il territorio nazionale italiano.

La Notte dei Serpenti è un evento, a ingresso gratuito, promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.