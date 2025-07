Domenica 27 luglio c'Ã¨ "Dall'alba al tramonto": il programma

Un concerto alle ore 5:15, per salutare il giorno che comincia, e uno alle 19, per assistere al tramonto da uno dei punti più suggestivi della città. Anche quest'anno il Comune di Pescara, con l'assessorato alla Cultura e la presidenza del Consiglio, organizza a Colle del Telegrafo la manifestazione musicale "Dall'alba al tramonto", in programma domenica 27 luglio. I protagonisti di questi due momenti saranno, per l'alba, il Conservatorio "Luisa D'Annunzio", con un ensemble delle eccellenze degli studenti del dipartimento di strumenti ad arco e a corda, con Federico Di Luciano e Fakizat Mubarak, mentre nel pomeriggio lo spazio di Colle del Telegrafo sarà piacevolmente invaso dalla musica proposta da tre cori, in scena prima singolarmente e poi riuniti.

Si esibiranno NoteinCorso Vocal Ensemble, il coro Selecchy di Chieti e il coro Gamut di Pescara, diretti rispettivamente da Cristina Di Zio, Mariarita D'Orazio e Serena Marino. Un appuntamento artistico e culturale aperto a tutti, in considerazione del fatto che l'accesso al Colle del Telegrafo sarà gratuito, e che si annuncia particolarmente suggestivo perché consentirà di ammirare la costa e l'area montana nei momenti di maggiore fascino, quando il sole sorge e quando tramonta, garantendo agli spettatori un bel mix tra la vista mozzafiato e la musica dal vivo.