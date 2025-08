Al porto turistico Marina di Pescara rivivono le atmosfere del Base Club

Un tuffo nel passato per rivivere il divertimento delle serate pescaresi degli anni ’90, ballando sulle note dei dj che fecero la storia del Base Club. Venerdì 8 agosto, a partire dalle 19.30, l’Arena del porto turistico Marina di Pescara si trasformerà, per una notte, in un locale sotto le stelle grazie all’evento revival “Back to Base”.

Siamo all’inizio degli anni ‘90 e a Pescara il clima culturale cittadino è grigio e privo di stimoli. Improvvisamente però si accende un bagliore, rappresentato da un piccolo club ispirato ai locali inglesi e spagnoli, dove accade di tutto; concerti, performance, rassegne cinematografiche, presentazioni di libri, corsi di musica. È uno shock positivo per una città come Pescara e che contribuisce a destare dal torpore decine e decine di giovani che eleggono il Base Club a proprio punto di riferimento. Sul minuscolo palco di piazza Unione, nel corso dei due anni di esistenza del club, si è esibito il meglio della scena alternativa italiana di quel periodo insieme ad alcune memorabili live di artisti già affermati sulla scena rock internazionale.

La serata dell’8 agosto, nell’Arena del Marina di Pescara e nell’ambito della rassegna Estatica, sarà perciò dedicata a quella breve epopea cittadina e, più in generale, a un periodo musicale molto significativo, che ha visto l’affermazione di band come Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Blur, Oasis e tanti altri nomi che ancora oggi popolano le migliori playlist musicali.

A rievocare quel periodo e a ricreare quel clima saranno chiamati i dj che si sono alternati alla consolle del Base, per una serata destinata a coinvolgere e far ballare chi c’era all’epoca, ma anche chi invece non c’è stato e ne ha solo sentito parlare. Perciò, dalle due postazioni che saranno operative a partire dalle 19:30 si avvicenderanno i dj Molecola, Emilio E.T. Tobia, Horobi, BB1, Emilio EML Fasciani, AbsoluteAndrea e Chicco Giraldi, uno dei fondatori del Base Club.