Cominciato Colli senza Frontiere 2025, è la XXIII edizione [FOTO]

Esattamente nel giorno in cui l’associazione Castellamare in Festa ha compiuto 29 anni – infatti il sodalizio si è costituito il 31 luglio del 1996 – ieri sera ha preso il via Colli senza Frontiere 2025, XXIII edizione. La serata iniziale è stata caratterizzata dall’energia e dall’entusiasmo di tutti i partecipanti, ma anche dei supporter e del pubblico.

Sul palco di Largo Madonna sono salite le squadre dei sette colli cittadini, ciascuna riconoscibile dal colore delle maglie. Ricordiamo che quest’anno non partecipa Colle Di Mezzo, a causa di problemi imprevisti nella formazione del team. Dopo la benedizione e la presentazione delle compagini, i componenti designati si sono cimentati nei primi giochi, abbastanza impegnativi ma sempre molto divertenti. Ieri sera quattro colli hanno giocato il jolly, raddoppiando così il punteggio ottenuto: Caprino, Cervone, Madonna e Marino.

Questi i giochi e i rispettivi punteggi della prima sera:

ATTRAVERSA IL CERCHIO, vinto da Colle Caprino

PALLA IN RIGA, vinto da Colle Madonna

LA TORRE DI ROCCA CANNUCCIA, vinto da Colle Innamorati

STRIZZACULL, vinto da Colle Caprino

La squadra da battere è Colle Caprino che ha vinto la scorsa edizione del palio. Tra le curiosità di questa ventitreesima edizione di Colli senza Frontiere ricordiamo che il team di Colle Scorrano conta il maggior numero di partecipanti imparentati: sono ben 6 su 17 componenti totali per ciascuna formazione (15 + 2 Capitani). Colle Scorrano ha anche il giocatore più “grande” ed è il papà della Capitana Ilenia.

Colle Marino invece ha addirittura due giocatrici che partecipano dalla prima edizione, cioè dal 1996!

Questa sera alle 21, sempre in Largo Madonna, di nuovo in piazza per la seconda tornata di giochi: tu mi fai girar, l’intreccio, metti e togli, passa l’acqua.

Queste le squadre in rappresentanza degli otto colli cittadini, con i rispettivi colori distintivi e i capitani:

COLLE CAPRINO, colore fuxia, capitani Stefano Pennese e Gianluca Borrelli

COLLE CERVONE, colore rosso, capitani Manel Hermida e Andrea Mambella

COLLE INNAMORATI, colore blu, capitani Giulia Pomponio e Simone Firmani

COLLE MADONNA, colore arancio, capitani Fabio Fabiani e Fabrizio Gasbarro

COLLE MARINO, colore verde, capitani Serena Scorrano e Gianmarco Scorrano

COLLE PIETRA, colore azzurro, capitani Martina Fabiani e Roberto Sansonetto

COLLE SCORRANO, colore celeste, capitani Domenico Ciccone e Ilenia Scannella