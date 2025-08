Arte, musica, food e visite guidate alla scoperta del borgo. Sabato 9 agosto c’è Manoppello sotto gli ombrelli

Una giornata dedicata alla musica, all’arte, al gusto e alla tradizione, immersi in un’atmosfera magica, sotto il colorato tetto di ombrelli che adorna per oltre trecento metri Corso Santarelli. Torna sabato 9 agosto “Manoppello sotto gli ombrelli”, uno degli eventi più attesi dell’estate del Pescarese, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. L’iniziativa, promossa dal Comune, in collaborazione con Pro Loco, Gruppo Alpini, associazioni locali e attività commerciali, propone un viaggio alla scoperta del borgo antico, con un ricco programma di appuntamenti gratuiti e per tutti.

Tra le novità dell’edizione 2025, la presenza di “Folia”, il progetto di land art dell’artista e designer pescarese Marco Mazzei, con il Parco Nazionale della Maiella. Con l’intento di riflettere sulla bellezza e la fragilità dell’ecosistema, lo scultore vivrà per tre giorni a stretto contatto con la comunità locale, lavorando, anche durante l’evento, alla realizzazione di un’opera in metallo eco-compatibile, dedicata al sacrificio dei minatori di Marcinelle, che sarà inaugurata domenica 10 agosto.

Dalle ore 18, con ritrovo in piazza San Francesco, partiranno le visite guidate gratuite alla scoperta di chiese, palazzi storici, vicoli e piazze mentre bambini e ragazzi potranno partecipare al laboratorio con l’artista abruzzese Marco Mazzei e divertirsi tra gonfiabili e giochi e piccole giostre.

Nel cuore del borgo, saranno allestiti stand di street food e proposte gastronomiche locali per degustare piatti della cucina abruzzese e prodotti tipici a cura delle associazioni e degli esercenti locali. Previsto, anche, lungo corso Santarelli, un mercato diffuso con le eccellenze artigiane del territorio.

Sul fronte intrattenimento: musica dal vivo con Klaus Fabner in piazza Marcinelle (ore 19.30) e, a seguire il Concerto dei Majammè Live Band in piazza Garibaldi (ore 21.30). Per ballare fino tardi c’è il Dj Set con Emanuele Di Sante in Corso Santarelli (ore 23.30).

“Questo evento è un’occasione per vivere Manoppello in modo autentico, riscoprendo le nostre radici culturali, il patrimonio storico e le bellezze della nostra città. La valorizzazione turistica passa anche attraverso manifestazioni come questa – dice il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Giulia De Lellis - capaci di raccontare l’identità di un luogo attraverso i suoi sapori, la musica, le sue strade e le persone che lo abitano. Inoltre, la partecipazione dell’artista Marco Mazzei aggiunge valore all’iniziativa. Ringrazio cittadini, associazioni e attività che, con passione e impegno, rendono possibile ogni anno questo appuntamento così atteso. L’invito è a partecipare numerosi e lasciarsi sorprendere dalla magia del nostro borgo”. Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate 338.4700507.