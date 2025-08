Gelati Letterari all’ultimo appuntamento per il 2025

Ultimo appuntamento della quattordicesima edizione per la longeva rassegna letteraria estiva di Pescara: i “Gelati Letterari” dell’associazione culturale I Borghi Della Riviera Dannunziana che, anche quest’anno, per l’ottava volta, si sono svolti nel complesso balneare La Playa di Pescara, in piazza Le Laudi.

Un evento che ha visto la partecipazione di tanti autori nel corso di sette serate, l’ultima della quale è in programma per giovedì 7 agosto alle ore 20,30, moderata da Agnese Pavone, facente parte del programma “Cultura al Sole” proposto dal vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota.

Due sono stati i punti fermi del format fortemente voluto dall’associazione I Borghi Della Riviera Dannunziana: la meravigliosa terrazza de La Playa e il giovedì sera quale giorno della settimana.

A cambiare sono gli autori che, nei sette appuntamenti estivi, si sono alternati sul palco allestito per l’occasione.

Giovedì 7 alle ore 20,30 si parlerà con Margherita Bonfilio e “Frammenti di luce” (Kubera Edizioni); Massimo Galante e “Donne Straordinarie” (Il Viadante); Alessio Scancella e “A un passo dalla follia. Tra riflessioni e fantasia” (Costa Edizioni) infine Mara Motta e “Di ombra e luce. Rime sparse e pensieri scapigliati” (Tabula Fati).

Margherita Bonfilio nata a Penne (PE), docente di Informatica, appassionata di teatro, letteratura, poesia, giornalismo. Partecipa attivamente all'attività letteraria e giornalistica.

Massimo Galante, nasce a Pescara nel 1973 e tra università e lavoro ha vissuto in diversi posti d'Italia. Dal 2012 è rientrato in Abruzzo dove si dedica, tra l'altro, alla sua grande passione per la montagna. Da sempre impegnato nel sociale, fa volontariato presso "Il Piccolo Principe Aps" di Pescara.

Alessio Scancella nasce a Chieti nel 1990 e vive a Pescara. Si laurea a Roma nel 2014 in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense dove nel 2017 consegue anche il dottorato. Esercita la sua professione presso il Tribunale Ecclesiastico a Chieti dal 2014 al 2019 prima come difensore del vincolo poi come avvocato. Da dicembre 2019 ad oggi vive e lavora a Sofia.

Mara Motta nasce a Pescara e qui trascorre la prima giovinezza. Compie studi umanistici che la portano a Milano dove svolge le prime esperienze lavorative che si concentrano tutte nell'insegnamento, valorizzando sempre di più la sua passione per le lettere e la riflessione.

“Abbiamo presentato 24 nuove pubblicazioni – dice il presidente dell’associazione culturale I Borghi Della Riviera Dannunziana Antonio Fagnani facendo un bilancio di questa edizione – di 5 case editrici. Un programma ricco che ha visto, oltre alle sei giornate programmate, una serata straordinaria lo scorso 24 luglio nella quale abbiamo presentato l’antologia Poesie d’amor sacro a profano con la partecipazione di 20 dei 27 poeti e poetesse dell'antologia. Sono soddisfatto della forte richiesta di partecipazione a questo appuntamento culturale che va avanti da diversi anni e che ha aperto la strada ad un modo diverso di fare cultura: è il libro che incontra il lettore in luoghi diversi da quelli istituzionale come le librerie o le biblioteche e non viceversa. Sono anche sorpreso dalla presenza di un pubblico attento e qualificato, proveniente da varie parti della Regione. L’edizione 2026? È presto per pensarci perché prima ci saranno tante le iniziative che stiamo portando avanti extra Gelati Letterari – conclude Fagnani – come ad esempio un evento importante, che stiamo definendo nei dettagli, quale un concorso di poesia avente come tema le varie guerre in corso”.

Serata letteraria che sarà allietata dall’arte con l’esposizione delle opere di Arianna Leardi.

Altro elemento caratteristico anche del 2025 dei Gelati Letterari è lo spazio Poesia è… con Mara Motta e Manola Di Tullio che ospita Elizabeth Bishop.

I Gelati Letterari godono del patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo.

Partecipazione aperta al pubblico, è consigliabile la prenotazione direttamente allo stabilimento La Playa.