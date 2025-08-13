Antonio Giuliani protagonista della quinta Notte Bianca al Santangelo Outlet Village

Dopo il grande spettacolo musicale di Paolo Belli e la sua Big Band, che hanno regalato una serata magica ai tantissimi visitatori dellâ€™Outlet nel corso della quarta Notte Bianca, il Santangelo Outlet Village Ã¨ pronto a regalare un nuovo appuntamento pieno di risate e divertimento.

GiovedÃ¬ 14 agosto, a partire dalle ore 21:30, salirÃ sul palco il comico romano Antonio Giuliani. Oltre 30 anni di carriera a far ridere tutta Italia: la sua sagacia e la pungente ironia, lo hanno reso uno dei comici piÃ¹ apprezzati nel panorama italiano dello spettacolo. Con il suo show Antonio Giuliani Ã¨ pronto ad accompagnare lo shopping con una serata piena di risate.

Evento ad ingresso libero. Ma le emozioni non finiscono qui: il programma delle Notti Bianche 2025 continua con lâ€™ultimo imperdibile appuntamento, dedicato questa volta ai piÃ¹ piccoli: giovedÃ¬ 21 agosto DinsiemE (Showcase + firmacopie). E per gli amanti dello shopping câ€™Ã¨ una sorpresa in piÃ¹.

Nelle giornate delle Notti Bianche, solo per chi possiede lâ€™App ufficiale del Santangelo Outlet Village, sarÃ attiva una promo esclusiva -30% EXTRA sul prezzo a saldo, valida dalle 10 alle 24 nei negozi aderenti. Unâ€™occasione unica per acquistare articoli della collezione primavera/estate a prezzi ancora piÃ¹ vantaggiosi. Divertimento, musica e shopping ti aspettano. Scarica subito lâ€™app e preparati a vivere unâ€™altra notte indimenticabile al Santangelo Outlet Village.