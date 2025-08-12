Ruba la bici a un'anziana, 54enne catturato dai carabinieri [FOTO]

Il fatto Ã¨ avvenuto a Pescara in pieno centro, questa mattina, alle ore 12 circa, mentre la gente affollava i negozi per i saldi. I carabinieri di via Botticelli, impegnati in servizio, transitando in via Lâ€™Aquila udivano le urla di un'anziana che chiedeva aiuto in quanto le era stata appena rubata la propria bicicletta da un giovane, mentre era ferma allâ€™interno di un'attivitÃ commerciale.

I militari dell'Arma, che erano proprio vicino al luogo del furto, notavano il giovane descritto dalla vittima che, in sella alla bicicletta, provava velocemente ad allontanarsi, ma immediatamente veniva bloccato e, dopo le previste formalitÃ , dichiarato in stato di arresto. Lâ€™uomo, italiano, Ã¨ un 54enne residente a Pescara e giÃ noto per analoghi episodi e per altri reati contro il patrimonio: Ã¨ stato ristretto nelle camere di sicurezza del comando carabinieri, in attesa dellâ€™udienza di convalida. Alla donna Ã¨ stata immediatamente restituita la bici.