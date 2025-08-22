Grande successo dello spettacolo degli stuntmen per le persone con disabilitÃ 

"Abbiamo trascorso un pomeriggio diverso dal solito, un bel pomeriggio d'estate dedicato ad ammirare un gruppo di stuntmen professionisti che, alla guida delle auto, hanno saputo regalare tante emozioni ad alcuni ragazzi speciali e alle rispettive famiglie: 271 persone in tutto che lo Stunt Drivers Team ha accolto con grande simpatia, nel segno dell'inclusione". Sono gli assessori Massimiliano Pignoli e Patrizia Martelli a tracciare il bilancio dell'iniziativa che si Ã¨ svolta ieri nelle vicinanze dello stadio adriatico "Cornacchia", in via Elettra.

"Lo show degli stuntmen, che si sono esibiti anche con i monster truck, ha affascinato il pubblico composto dai ragazzi speciali ai quali Ã¨ stato garantito l'ingresso gratuito: le performance sono state applauditissime e apprezzate dai presenti. E' bello poter donare sorrisi e ringraziamo lo Stunt Drivers Team per l'ottima riuscita di questo appuntamento che ha visto la partecipazione anche dell'associazione Val Pescara Protezione civile, in prima linea per garantire assistenza ai presenti".