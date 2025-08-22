Torna la Regata dei Gonfaloni. In gara 18 equipaggi provenienti da tutta Italia

"La Regata dei Gonfaloni giunge alla trentesima edizione, confermando il valore storico e sociale acquisito negli anni dalla manifestazione, voluta tanti anni fa da Giovanni Verzulli, una figura indimenticabile della marineria che anche quest'anno sarà ricordata nel memorial a lui intitolato. Le gare sono il momento clou ma non mancheranno la musica e il tradizionale pesce fritto, per portare avanti una tradizione che vogliamo mantenere viva, con lo spirito di sempre". Con queste parole gli organizzatori annunciano l'appuntamento di domani e domenica al molo sud del porto di Pescara. Si partirà domani sera, alle ore 19:30, con lo stand gastronomico di pesce fritto, poi la musica dal vivo (alle 21:30) mentre domenica la manifestazione entrerà nel vivo con la gara sportiva che vedrà protagonisti 18 equipaggi maschili e femminili provenienti da tutta Italia, compresi quelli di Pescara, dicono gli organizzatori.

"Nel corso di tre decenni lo sport è stato il filo conduttore della manifestazione e attorno alle gare si è sviluppato un vero e proprio patrimonio culturale ed umano che la famiglia Verzulli ha mantenuto sempre vivo attraverso Fabrizio, sua moglie e le sue figlie: con impegno hanno saputo onorare e portare avanti la tradizione e i valori di Giovanni, padre di Fabrizio, storico ideatore dell’evento e grande punto di riferimento per la marineria di Pescara", dice l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli ricordando che proprio Giovanni Verzulli "negli anni ’90 riuscì a coniugare la tradizione gastronomica marinara pescarese con lo sport, creando la Regata e facendosi portavoce di valori fondamentali quali rispetto, lealtà e collaborazione reciproca".

Il regolamento rimane invariato anche quest'anno rispetto alle edizioni precedenti con le squadre che si sfideranno a colpi di remi sul cosiddetto “gozzo”, sulla distanza di un miglio marino per gli equipaggi maschili e di mezzo miglio marino per quelli femminili.

Queste le località di provenienza delle squadre partecipanti, con il ritorno - dopo circa dieci anni - di Pescara sud (alcune località partecipano con più squadre).

Squadre maschili:

Molfetta, Giulianova, Ortona, Martinsicuro, Pescara sud, Vasto, Porto antico Pescara, Termoli

Squadre femminili:

Ortona, Vasto, Porto antico Pescara, Termoli, Molfetta.

Queto, invece, è il programma.

Sabato 23 agosto, dalle 19:30: serata con pesce fritto e musica dal vivo con “Notti italiane - magic sound”

Domenica 24 agosto:

- inizio gare ore 9.30

- ⁠pranzo con pesce fritto

- ⁠ripresa gare nel pomeriggio e premiazioni ore 17.30

- ⁠in serata pesce fritto e musica dal vivo con “PRK - Vasco Rossi tribute band”.