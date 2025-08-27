Al via la quinta edizione del festival della letteratura del brivido 'Pescara a Luci Gialle'

Presentata oggi a Pescara, nella sala Giunta del Comune, la quinta edizione del festival della letteratura del brivido. 'Pescara a Luci Gialle' si terrà all’Auditorium Petruzzi dal 18 al 21 settembre, tre incontri al giorno dalle 17 alle 20. Novità del 2025 un intero pomeriggio dedicato a fumetti e graphic novel, naturalmente in chiave noir. Dal 2017 Pescara a Luci Gialle interpreta la sempre più diffusa passione per il giallo proponendo una serie di incontri tematici con le scrittrici e gli scrittori più rilevanti nel panorama nazionale ed estero.

In quattro edizioni il festival del thriller ha già portato a Pescara tanti grandi maestri del brivido: Antonio Manzini, Matteo Strukul, Wulf Dorn, Valeria Montaldi, Piergiorgio Pulixi, Piernicola Silvis, Valerio Varesi, Roberto Costantini, Hanna Lindberg, Tim Willocks, B.A. Paris, François Morlupi, Gabriella Genisi, Loriano Macchiavelli, Santo Piazzese, Massimo Carlotto, Marcello Fois, Marco Malvaldi, Emma Pomilio e tanti altri.



I volontari del brivido che compongono il comitato organizzatore hanno scelto la formula tematica: gli appuntamenti non si risolvono nella presentazione dell’ultimo libro pubblicato, ma partono da un argomento predefinito attorno al quale si confrontano i vari ospiti di ciascun segmento. Questo consente di invitare sia le autrici e gli autori che alcune figure professionali protagoniste nel campo delle indagini, come è accaduto per l’ex vice capo della polizia Luigi Savina o il comandante dei Ris di Roma Sergio Schiavone, entrambi abruzzesi. Grande attenzione viene posta anche alle tematiche più attuali, come il cyber crime, le insidie del deep web e l’intelligenza artificiale.



Il 2025 segna un traguardo importante per Pescara a Luci Gialle, quello delle cinque edizioni. Dopo lo stop forzato imposto dal Covid, il festival si è ormai consolidato ed è diventato un evento culturale fisso per la fine della stagione estiva in riva all’Adriatico. Quest’anno, a testimonianza del successo crescente dell’iniziativa, si è deciso di aggiungere un altro pomeriggio ai consueti tre giorni e di utilizzare una location più capiente.

Gli incontri con gli autori inizieranno giovedì 18 settembre, dalle 17 alle 20. Stesso orario per gli appuntamenti di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre, tutti all’Auditorium Petruzzi di via delle Caserme 60.



Nella quinta edizione di PLG si parlerà di crimini metropolitani, di ombre versiliane e di sicilianità, dall’omaggio ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita ai luoghi isolani che hanno ispirato altri scrittori. Ma al festival troveranno spazio anche il malaffare milanese e i serial killer, come non mancheranno le consuete finestre sul giallo storico, in particolare Medioevo e Rinascimento.



Novità assoluta di PLG 2025 è un intero pomeriggio, quello del 19 settembre, dedicato a fumetti e graphic novel, modalità espressive che incontrano sempre più spesso la letteratura gialla, thriller e noir. In due workshop consecutivi gli ospiti di PLG, accuratamente scelti tra i protagonisti del settore, racconteranno i segreti di questo universo disegnato e realizzeranno delle tavole in tempo reale e dal vivo, visibili al pubblico tramite la telecamera collegata al maxi schermo. I disegni saranno tutti ispirati a luoghi o personaggi di Pescara.



Pescara a Luci Gialle si avvale del fattivo sostegno del Comune di Pescara e del supporto di alcuni sponsor privati. Media partner di questa edizione di PLG è l’emittente televisiva Rete8, particolarmente attiva nella diffusione dei grandi appuntamenti culturali.



Le letture dei brani degli scrittori ospiti sono curate da Anna Di Giorgio e Mario Massari.



IL PROGRAMMA DI PESCARA A LUCI GIALLE 2025



Giovedì 18 settembre



Ore 17: “Nella mente dell’assassino” con Gian Andrea Cerone e Corrado De Rosa. Moderano Anna D’Oca e Rodolfo Corselli

Ore 18.00: “Camilleri da 1 a 100” con Giovanni Capecchi e Luca Crovi. Moderano Elena Ricci e Angela Capobianchi

Ore 19.00: “Ombre versiliane” con Giampaolo Simi. Moderano Marina Moretti e Luigi Paluzzi



Venerdì 19 settembre



Ore 17.00: “Incontri tra le nuvole” con Marco Sarno, Nives Manara, Lido Contemori, Nestore Del Boccio, Valerio Varesi. Moderano Angela Capobianchi e Alba Di Ferdinando

Ore 18.30: “Parole da guardare” con Daniele Serra, Michela Martignoni, Romano De Marco, Riccardo Burchielli. Moderano Alba DI Ferdinando, Fabrizio D’Andrea e Paolo Ferri



Sabato 20 settembre



Ore 17.00: “Tracce naturali” con Elisa Bertini. Moderano Franco Forte e Enzo Verrengia

Ore 18.00: “Il ghiaccio e la nebbia” con Daniele Astolfi e Valerio Varesi. Moderano Elena Ricci e Carmine Ciofani

Ore 19.00: “L’Italia del crimine” con Giancarlo De Cataldo. Moderano Roberto Mingardi e Enzo Verrengia



Domenica 21 settembre



Ore 17.00: “Caduti nella rete” con Alberto Vignati e Fabrizio Di Marco. Moderano Gabriella Di Crescenzo e Raffaele Morelli

Ore18.00: “Dalle tenebre alla luce” con Antonio Tenisci e Davide Cossu. Moderano Giancarlo Giuliani e Carmine Ciofani

Ore 19.00: “Makari, Sicilia” con Gaetano Savatteri. Moderano Roberto Mingardi e Daniele Astolfi