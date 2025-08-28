Dragaggio, cominciate le operazioni di allestimento della vasca di stoccaggio temporanea

Sono cominciate ieri mattina, sulla banchina sud del porto di Pescara, le operazioni di allestimento della vasca di stoccaggio temporanea e impermeabilizzata che andrà ad accogliere i primi 5-6mila metri cubi di fanghi del dragaggio. Lo ha annunciato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che con l’ingegnere Giovanna Brandelli ha presenziato all’avvio delle operazioni, affidate all’Impresa di Costruzioni Mentucci Aldo Srl.

“Chiari i tempi: 2 settimane per realizzare la vasca; 2 settimane per il dragaggio del tratto del porto compreso tra il ponte del mare e l’ingresso su entrambe le sponde, utili a restituire agibilità e navigabilità al tratto più trafficato e consentire il sereno ritorno in mare alla nostra flotta peschereccia al termine del periodo di fermo biologico, il prossimo 29 settembre”, ha aggiunto Sospiri.

E infine: “Stiamo rispettando alla lettera l’impegno assunto lo scorso 4 agosto con la marineria e con tutta la città, ovvero quello di avviare rapidamente una prima tranche di dragaggio per restituire serenità alla nostra marineria e il risultato odierno è frutto del lavoro condiviso con l’onorevole Guerino Testa, con l’assessore Umberto D’Annuntiis, con il sindaco Masci, tutti in prima linea per la risoluzione della problematica. Purtroppo è evidente che continuiamo a pagare lo scotto del dragaggio del 2012-2013 quando le attività non sono state concluse e tutti i fanghi vennero lasciati nella vasca di colmata senza mai più essere rimossi, dunque la particolarità del porto di Pescara è che non ha più un’area di cantiere per assorbire i materiali frutto di dragaggio, la vasca di colmata non è accessibile e dobbiamo costruire una nuova vasca temporanea artificiale dove accogliere e trattare i fanghi”.