Musica fino a tarda notte, la Cultour Moscufo saluta l'estate con un doppio appuntamento

La rassegna culturale "I Colori del Borgo" della Cultour Moscufo saluta l'estate con il suo ultimo appuntamento, che si trasforma in una grande festa musicale. L'evento finale è in programma per il 30 agosto, a partire dalle ore 21:30, nella centralissima Piazza Garibaldi di Moscufo.

La serata si aprirà con il sound avvolgente del gruppo Exentia, una band che ha saputo conquistare il pubblico con un repertorio pop-rock e le sue sonorità uniche. Sono molto apprezzati nella scena locale e promettono uno show energico e coinvolgente. A seguire, la piazza si accenderà con le selezioni musicali di DJ Luca Di Carlo, un professionista noto per la sua capacità di far ballare il pubblico; l'evento si protrarrà fino a tarda notte.

L'ultimo appuntamento vuole essere un momento di condivisione e celebrazione per la comunità, che ha partecipato attivamente a tutti gli eventi della rassegna.

Il Presidente dell'associazione Cultour Moscufo, Mimmo Ferri, ha commentato così la conclusione della rassegna: “Con grande soddisfazione, celebriamo la conclusione di una stagione che ha visto il nostro borgo fiorire attraverso l'arte e la cultura. L'iniziativa 'I Colori del Borgo' non è stata solo una rassegna di eventi, ma un vero e proprio percorso di valorizzazione e aggregazione. L'appuntamento finale con gli Exentia e DJ Luca Di Carlo è il culmine festoso di questo cammino, un momento di profonda gratitudine verso una comunità che ha saputo rispondere con entusiasmo e passione. La loro presenza testimonia la vitalità del nostro progetto e il desiderio di continuare a tessere la trama culturale di Moscufo, insieme.”

In merito al successo della manifestazione, l’Associazione Cultour Moscufo ha dichiarato: "Nata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni del territorio, la nostra Associazione ha riscontrato grande partecipazione anche per questa estate 2025. Per questo, intendiamo proseguire con determinazione su questo percorso di arricchimento culturale per il borgo, continuando a promuovere la crescita della comunità attraverso i nostri eventi".

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Moscufo e della Regione Abruzzo.