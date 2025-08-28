Polizia: controlli tra Scafa, San Valentino, Abbateggio e Caramanico [FOTO]

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato in provincia. Nella serata di ieri il Questore della provincia di Pescara, Carlo Solimene, unitamente allâ€™Arma dei Carabinieri, presente capillarmente sul territorio, ha posto in essere un servizio sinergico di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati.

Lâ€™attivitÃ , che ha visto impiegati equipaggi della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e dellâ€™Arma dei Carabinieri, si Ã¨ svolta in prevalenza nei comuni di Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio e Caramanico Terme. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 120 persone e controllati 73 veicoli.