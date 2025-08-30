Avis Pescara, il 31 agosto un evento all'insegna dello sport e della cultura della donazione

Una giornata con i Blue Wave Pescara presso il Lido Aurora. Avis donatori di sangue Pescara e sport, un connubio perfetto in quanto a solidarietà e benessere. La manifestazione si terrà domenica 31 agosto e ha un titolo accattivante: “Avis Sup Experience”. Si tratta di una giornata di SUP gratuita con istruttori qualificati della Blue Wave Pescara.

Ricordiamo che SUP è l’acronimo di Stand Up Paddle è una variante del surf, utilizzando una pagaia apposita per la propulsione. Questo sport ha avuto una considerevole crescita negli ultimi anni a livello mondiale, con molti praticanti anche in Italia. L’evento del 31 agosto è riservato a grandi e piccoli, in due fasce orarie differenti. Obbligatoria la prenotazione.

Gadget, musica, sport e divertimento sono assicurati, provare per credere. “Abbiamo sempre più bisogno di nuovi donatori di sangue e plasma, ogni collaborazione ed evento nasce con questo obiettivo. Quotidianamente ci sono emergenze che portano nomi differenti, ma di cui il gesto volontario di ciascuno di noi può essere speranza per chi ne ha bisogno”, ha dichiarato il presidente Vincenzo Lattuchella.