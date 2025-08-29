Al via il Festival dannunziano, c'Ã¨ la Notte dei Musei

Musei aperti per lâ€™intera serata, laboratori per bambini e ragazzi, visite guidate al centro storico. Sono gli ingredienti della Notte dei Musei, una delle iniziative organizzate in apertura del Festival dannunziano e in programma domani a Pescara, con una serie di attivitÃ pensate e promosse dallâ€™assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, guidato dal vice sindaco Maria Rita Carota. Eâ€™ proprio lei a ricordare a tutti lâ€™appuntamento di domani sottolineando che â€œcâ€™Ã¨ la possibilitÃ di conoscere e ammirare tante esposizioni, permanenti e temporanee, beneficiando dellâ€™ingresso gratuito o di una riduzione del biglietto. Per i bambini, poi, abbiamo voluto dei laboratori museali, utili ad avvicinare i piÃ¹ piccoli allâ€™arte e alla cultura, accendendo la loro curiositÃ e stimolando la loro fantasia in luoghi speciali, diversi da quelli che frequentano ogni giorno.

La Notte dei Musei Ã¨ una bella occasione per passare una serata diversa dal solito e scoprire un patrimonio davvero interessante, che spazia dalla storia della nostra regione alle ceramiche di Castelli passando per le opere di alcuni grandi, da DalÃ¬ a Schifano, fino ad arrivare alla connessione tra la Casa Natale di Gabriele dâ€™Annunzio e il Vittoriale degli Italiani, grazie ai visori in 3D messi a disposizione dal Vittoriale. E poi, ancora, sono in programma visite guidate, come quelle al Museo civico Cascella, per conoscere una dinastia di artisti, e al Polo bibliotecario Aternino, la nuova struttura che questa amministrazione ha aperto nei mesi scorsi nel centro storico: in questo spazio sarÃ possibile anche scoprire il Nu â€“ Narrazioni Urbane, bibliomuseo delle novelle.

Non solo domani ma anche domenica, e poi di nuovo dal 4 al 7 settembre, sarÃ possibile partecipare, su prenotazione, alle visite guidate gratuite al centro storico, sempre su iniziativa dellâ€™assessorato: un viaggio alla scoperta della storia e dellâ€™arte della cittÃ con un focus sulla figura di Gabriele dâ€™Annunzio, protagonista del Festival a lui dedicato voluto dalla Regione Abruzzo. Le iniziative della Notte dei musei sono veramente tante, impossibile citarle tutte: per chi volesse visitare i musei della cittÃ , potrÃ farlo non soltanto domani sera ma durante tutta la settimana dannunziana" (negli orari e con le modalitÃ indicate anche on line e sui canali social del Comune e della Fondazione Crea). Per alcune iniziative Ã¨ necessaria la prenotazione.