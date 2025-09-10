L'Estate dell'Aratro 2025 continua con un concerto al tramonto sul Palco Gran Sasso

Prosegue la rassegna "L'Estate dell'Aratro 2025" del direttore artistico Franco Mannella, con un nuovo appuntamento: domenica 14 settembre alle ore 18, il suggestivo Palco Gran Sasso nelle Terre di Arotron di Pianella ospiterà il pianista Paolo Catone per un concerto acustico dal titolo "Landscape". L'artista, con un'interpretazione che fonde liberamente istinto e disciplina, incanterà il pubblico con atmosfere suggestive, immergendolo in un'esperienza musicale unica. Il tutto si svolgerà in uno scenario naturale mozzafiato, con la maestosità del Gran Sasso a fare da sfondo, offrendo al pubblico un'esperienza davvero indimenticabile.

Paolo Catone, nato a Penne, è un pianista, compositore e arrangiatore diplomato in Pianoforte classico e specializzato in pianoforte jazz, dove ha conseguito il massimo dei voti e la lode. Collabora come pianista e tastierista con artisti di spicco del panorama italiano e come session player per agenzie musicali nazionali e internazionali. Dal 2001 è attivo nel mondo dello spettacolo in Italia e all'Estero. Ha pubblicato una raccolta di undici composizioni jazz inedite e nel 2021 ha inciso il suo primo album solista, intitolato "Io".

Attualmente è maestro accompagnatore alla danza presso il Liceo Coreutico di Pescara. L'evento si concluderà con un aperitivo a base di prodotti locali e vino, l'occasione perfetta per ammirare il tramonto sulle colline pianellesi. Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate al numero 345.5411135. Si raccomanda ai partecipanti di indossare scarpe comode.