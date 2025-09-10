Partecipa a Pescara News

Target sprint nazionale, pioggia di medaglie per la delegazione abruzzese

Ottimi risultati per il team guidato dal tecnico federale Marco La Verghetta

redazione
Sport
Una pioggia di medaglie che riempie di orgoglio l’intero movimento sportivo regionale“: così, in una nota, il Coni Abruzzo, a commento degli ottimi risultati fatti registrare dalla delegazione abruzzese protagonista ai recenti Campionati Italiani di target sprint.

Tre i titoli tricolori con relative medaglie d’oro portati a casa:

Elia Sidoni – TSN L’Aquila

Domiziana Lanzillotti – TSN Pescara

Anna D’Amico – TSN Lanciano

Secondo posto e medaglie d’argento per:

Davide Cirelli – TSN L’Aquila

Raffaele Carbone – TSN Pescara

Olimpia Mangolini – TSN L’Aquila

Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per:

Gabriele Napoletano – TSN Pescara

Elena Pellegrini – TSN Lanciano

“Complimenti a tutti gli atleti, ai tecnici e alle società per questi straordinari risultati! L’Abruzzo si conferma terra di passione, impegno e talento”, si conclude nella nota del Coni regionale che sottolinea gli eccellenti risultati ottenuti dal gruppo guidato dal tecnico federale, il vastese Marco La Verghetta.

Fonte e foto: Coni Abruzzo

