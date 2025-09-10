Target sprint nazionale, pioggia di medaglie per la delegazione abruzzese

“Una pioggia di medaglie che riempie di orgoglio l’intero movimento sportivo regionale“: così, in una nota, il Coni Abruzzo, a commento degli ottimi risultati fatti registrare dalla delegazione abruzzese protagonista ai recenti Campionati Italiani di target sprint.
Tre i titoli tricolori con relative medaglie d’oro portati a casa:
Elia Sidoni – TSN L’Aquila
Domiziana Lanzillotti – TSN Pescara
Anna D’Amico – TSN Lanciano
Secondo posto e medaglie d’argento per:
Davide Cirelli – TSN L’Aquila
Raffaele Carbone – TSN Pescara
Olimpia Mangolini – TSN L’Aquila
Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per:
Gabriele Napoletano – TSN Pescara
Elena Pellegrini – TSN Lanciano
“Complimenti a tutti gli atleti, ai tecnici e alle società per questi straordinari risultati! L’Abruzzo si conferma terra di passione, impegno e talento”, si conclude nella nota del Coni regionale che sottolinea gli eccellenti risultati ottenuti dal gruppo guidato dal tecnico federale, il vastese Marco La Verghetta.
Fonte e foto: Coni Abruzzo