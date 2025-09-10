Università 'd'Annunzio', la prof.ssa Roberta Di Pietro presidente della nuova Federazione Internazionale IFSHI

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha avuto un ruolo da protagonista al 17th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, svoltosi nei giorni scorsi a Rimini.

Il Congresso, infatti, si è chiuso con la elezione della professoressa Roberta Di Pietro, docente di Istologia ed embriologia umana presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Ateneo, a presidente della nuova Federazione internazionale IFSHI (International Federation of Societies of Histochemistry and Imaging), incarico che ricoprirà per i prossimi quattro anni. Il prestigioso riconoscimento premia l’impegno e il valore scientifico della professoressa Di Pietro che è stata a capo del Comitato scientifico del Congresso.

Va segnalato anche che uno dei premi per i migliori poster, attribuiti nel corso dei lavori, è andato a Luca Morello, giovane laureando in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.