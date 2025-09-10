Allâ€™hotel Victoria il consiglio nazionale di Uil Artigianato

Si terrÃ domani, 11 settembre, allâ€™hotel Victoria di Pescara, il Consiglio nazionale di Uil Artigianato. Alla presenza dei segretari nazionali delle categorie e dei coordinatori regionali, lâ€™Abruzzo vivrÃ un momento di massima rappresentanza della Uil nellâ€™ambito dellâ€™artigianato. Tra gli ospiti il responsabile del Coordinamento nazionale Mauro Sasso, il tesoriere nazionale Uil Benedetto Attili, , il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo e il responsabile regionale del coordinamento Uil Artigianato, Valerio Camplone.

Lâ€™evento sarÃ lâ€™occasione per fare il punto della situazione del comparto artigianale abruzzese che al momento conta piÃ¹ di 5.000 aziende iscritte alla bilateralitÃ e oltre 21.000 lavoratori. Il maggior numero di aziende appartiene al settore di produzione e lavorazione dei metalli e meccanica di precisione, a seguire ci sono i comparti dei servizi, degli alimentari e del legno e lapidei.

Un quadro interessante che mostra la crescita e lâ€™importanza della bilateralitÃ in Abruzzo, che permette a lavoratori ed aziende di contare su prestazioni e misure di welfare. Se da un lato lâ€™artigianato abruzzese risente delle difficoltÃ legate al momento storico, dalla diminuzione del numero delle aziende artigiane alla carenza di nuove iniziative imprenditoriali fino al passaggio generazionale allâ€™interno delle stesse, dallâ€™altro Ã¨ un comparto che in Abruzzo continua ad essere presente ed Ã¨ pronto a nuove sfide.

I relatori si confronteranno sul ruolo sindacale nella tutela e nella crescita del settore artigianale, soprattutto per quanto riguarda la rappresentanza, la contrattazione, la sicurezza, la formazione e il riconoscimento professionale. Un ruolo chiave che i sindacati hanno mostrato in piÃ¹ occasioni, a partire dalla promozione di misure di sostegno economico, assistenza contrattuale e informazione durante la pandemia da Covid-19. Il momento di confronto vuole sottolineare inoltre come lâ€™artigianato sia un veicolo primario di valorizzazione del territorio attraverso le sue eccellenze e di quanto sia importante avvicinare lâ€™interesse politico e istituzionale alle tematiche legate al settore.

Il consiglio nazionale di domani rientra nellâ€™ambito del Coordinamento nazionale Uil Artigianato, che si sta svolgendo in questi giorni nella cittÃ adriatica . Lâ€™iniziativa, peraltro, vede il coinvolgimento di diverse realtÃ del territorio, a partire dallâ€™associazione Arda (Associazione regionale down Abruzzo) di Pescara, che incontra il mondo dellâ€™artigianato in un momento dedicato ai prodotti artigianali abruzzesi.