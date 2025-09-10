Scuole, tornano i nonni vigile davanti alle primarie

"Nelle scuole primarie di Pescara tornano i nonni vigile anche per l'anno 2025/2026. Sono 36, in tutto, tra persone che partecipano ai progetti di utilità collettiva (Puc) e volontari che saranno presenti davanti a 29 edifici scolastici per svolgere un servizio di vigilanza visiva, aiutando i bambini all'ingresso e all'uscita da scuola". Ne dà notizia l'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio, sottolineando che si tratta di "un servizio fortemente richiesto dalla comunità scolastica e dalle famiglie, che consente di garantire una maggiore sicurezza davanti alle scuole e di agevolare gli spostamenti dei bambini mentre raggiungono i genitori o chi li accompagna da e a casa".

Sulpizio annuncia poi che "come era stato già anticipato dal Comune, sono cominciati i lavori per il ripristino delle strisce pedonali davanti alle scuole, sempre con l'obiettivo di rendere questi luoghi più sicuri e di migliorare la circolazione. Si sta procedendo dando priorità agli attraversamenti in cui le strisce erano particolarmente usurate: segnaletica già "rinnovata” in corrispondenza delle scuole "Cavour" e "Gioberti" in via Cavour e via Gioberti, "Codignola" in via Milite ignoto, "Rossetti" in via Sanzio, "Silone" in via Milano, "Alighieri" in via del Concilio angolo via Firenze, vicino al nido "Raggio di sole" in strada Colle Marino, alla primaria "Pineta dannunziana" e secondaria di primo grado "Croce" in via Scarfoglio e alla scuola dell'infanzia "Lionni" e primaria "Cascella" in Piazza della Chiesa San Silvestro Colle".

In vista della riapertura delle scuole, tenendo conto dei cantieri aperti, che possono provocare disagi e rallentamenti, Sulpizio invita "a verificare quali sono le strade interessate dai lavori. Da oggi, ad esempio, è stata riaperta al traffico via Conte di Ruvo, interessata da un ampio progetto di riqualificazione promosso dal Comune di Pescara".