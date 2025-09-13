Alla Soms di Spoltore per garantire un sorriso ai più fragili con “Ricoclaun”

La Soms di Spoltore, presieduta dall’avvocato Luigi Spina, l'associazione Ricoclaun Odv e Fonderie Ars di Annalica Bates Casasanta annunciano la presentazione del libro “Ricoclaun” (Ianieri edizioni), scritto da Rosaria Spagnuolo, che si terrà domenica 14 settembre alle 21 presso la stessa Società Operaia in piazza D'Albenzio. I proventi delle vendite saranno interamente devoluti a Ricoclaun Odv per sostenere le sue attività. Modera Alessandra Renzetti.

Il libro racconta le svariate esperienze e i progetti portati avanti dall’associazione dal 2004 a oggi. Attraverso testimonianze di pazienti, infermieri, clown e volontari, il testo esplora il potere della clownterapia in contesti diversi come pediatria, reparti ospedalieri, case di riposo, carceri e zone colpite da calamità naturali. La narrazione mette in luce come il dolore possa trasformarsi in un’opportunità di servizio per i più fragili, costruendo reti e connessioni che rafforzano la comunità.

A seguire, alle 21:30, si terrà lo spettacolo "Col naso rosso posso. Il sorriso che cura", diretto da Annalica Bates Casasanta: lo show, poetico e delicato, vedrà la partecipazione dei clown Ricoclaun: Eric, Lulù, Sampei, Briciola, Flo, Buondì, Lellina, Broccolo e Thor. Lo spettacolo nasce da un percorso laboratoriale volto a riflettere sulla funzione del volontariato e sull’impatto di un piccolo naso rosso, capace di trasformare la vita sia di chi lo indossa sia di chi lo incontra.

La Ricoclaun Odv è un’associazione di volontariato fondata a Vasto nel 2004, impegnata a diffondere la clownterapia. Conosciuta anche come gelotologia o terapia del sorriso, questa pratica si basa sulle proprietà curative della risata, supportando la medicina nel favorire il benessere personale. La clownterapia è una strategia efficace per affrontare stress e ansia, facilitando il processo di cura in persone fragili.

Nel corso degli anni, Ricoclaun ha realizzato numerosi progetti, promuovendo la clownterapia e creando sinergie con altre terapie come l’arte, la musica, il cinema e la pet therapy. L’associazione è stata protagonista di progetti educativi, culturali e sociali in scuole, piazze, carceri e in luoghi segnati da guerre o terremoti, anche all'Estero. Inoltre, organizza periodicamente attività formative per i nuovi volontari e corsi di aggiornamento per i clown dell’associazione. L’evento si svolge in collaborazione anche con l’ASI. Per informazioni e prenotazioni il numero da chiamare è 347.2635275.