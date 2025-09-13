Pescara aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, tutte le iniziative in programma

Il Comune di Pescara aderisce alla Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2025, la campagna di sensibilizzazione della Commissione europea per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto “pulite” e intelligenti. E’ il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a coordinare e supportare le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e associazioni, con l’obiettivo di confermare l’Italia tra i Paesi con il maggior numero di adesioni a livello europeo. Il tema, quest’anno, è "Mobilità per tutti", che consiste nel garantire che tutte le persone possano accedere a trasporti sostenibili, indipendentemente dal reddito, dalla posizione, dal sesso o dalle abilità. L’invito è ad immaginare e costruire una società in cui i servizi di trasporto siano disponibili, accessibili, convenienti, inclusivi e sicuri, garantendo che i trasporti pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta siano opzioni eque per tutti.

A Pescara le iniziative in programma sono state illustrate oggi dall’assessore comunale Adelchi Sulpizio alla presenza del sindaco Carlo Masci, del mobility manager Piergiorgio Pardi, e dei rappresentanti di tutti i partner coinvolti: il presidente di Pescara Multiservice, Mirko Di Michele, Cristina Tarquini per la FIAB Pescarabici e Lorenzo Pardi per Legambiente Pescara, oltre a Carlo Santoro per Bit Mobility.

LE DICHIARAZIONI

“Saranno effettuate delle rilevazioni”, ha detto Sulpizio, “per valutare come si può incidere sugli spostamenti in città, ma anche per capire l'impatto della sosta sulla mobilità. Un giorno, il 20 settembre, si potrà sostare gratuitamente al parcheggio della stazione di Porta Nuova che per noi è strategico come polo di scambio, lì ci si può fermare senza ingolfare il centro, lasciando l'automobile e prendendo, magari, una bicicletta. Ricordo che stiamo ultimando le piste ciclabili, con le connessioni tra le varie piste e questa settimana sarà l’occasione per scoprire la Greenway, la pista ciclabile che parte dala zona del Ponte Ferrato per arrivare nella zona della Fater”. Sulpizio si è detto soddisfatto dei dati del primo giorno di attività della filovia, visto che “l'11 settembre 4.684 persone hanno utilizzato questi mezzi”, e della rete di piste ciclabili esistente in città, “essendo arrivati a 52 chilometri, per cui siamo fra le città che in Italia hanno, in proporzione, più piste ciclabili in assoluto. L’auspicio è che i cittadini le usino sempre più. Un servizio che offriamo, tra gli altri, è quello della velo stazione che sarà inaugurata nei prossimi giorni”, ha detto sempre l’assessore pensando al lavoro del Comune per promuovere la mobilità alternativa.

“I dati del primo giorno di servizio della filovia sono importanti perché ci dicono che molte persone prendono meno la macchina e si spostano con un mezzo ecologico, generando quindi meno traffico e meno smog”, ha detto Masci. “Siamo convinti che i numeri andranno ad aumentare sempre di più. I cittadini vogliono questo servizio. A Pescara, dagli ultimi rilevamenti fatti dalla Regione, entrano 177.000 persone al giorno con 122.000 macchine, il che vuol dire che praticamente ogni macchina porta una persona e mezza, anche un po’ meno. Più persone prendono il mezzo pubblico, cioè la filovia, e meno macchine entrano a Pescara senza inquinare e senza cercare parcheggio. Sono contentissimo della filovia, abbiamo fatto un salto di qualità”.

IL PROGRAMMA

16 settembre 2025 – ore 10:30 - Via A. Volta, Pescara

Inaugurazione Velostazione - realizzata con finanziamento PNRR (€ 210.000)

Si tratta di un parcheggio pubblico per biciclette, coperto e videosorvegliato, creato in una zona periferica della città, a servizio della rete di piste ciclabili urbane con la finalità di incentivare l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. I posteggi sono 40, organizzati su rastrelliere a due livelli per sfruttare al meglio la superficie disponibile.

La scelta della localizzazione è stata effettuata considerando due aspetti:

- alcuni ambiti urbani, specialmente quelli periferici, sono carenti di infrastrutture dedicate al ricovero dei mezzi;

- vicinanza di punti di interesse di carattere collettivo tra cui l’Istituto Volta, la piscina provinciale, la Chiesa di S. Nunzio Sulprizio e il centro di distribuzione della corrispondenza di Poste italiane.

18 settembre 2025 – dalle ore 07:30 alle ore 9:30 in vari punti della città

Bike to work – organizzato in collaborazione con FIAB Pescarabici APS

Check point per il monitoraggio degli spostamenti sostenibili casa – lavoro in bicicletta.

18 settembre 2025 – dalle ore 07:30 alle ore 9:30 vicino alle scuole

Giretto d’Italia – organizzato in collaborazione con Legambiente Onlus

Rilevamento degli spostamenti casa-scuola, principalmente mediante biciclette e monopattini

Si tratta di una vera e propria gara a livello nazionale che mira a conteggiare il numero di km rilevati nel corso della mattina.

18 settembre 2025 – dalle ore 15:30 - Sala Giunta Comune di Pescara

Convegno sul tema “Mobilità Sostenibile e innovazione: esperienze a confronto”

20 settembre – Sosta gratuita al parcheggio della stazione ferroviaria di Porta Nuova dalle 8 alle 20

Parcheggio gratuito alla Stazione ferroviaria di Pescara Portanuova – Iniziativa in collaborazione con Pescara Multiservice per promuovere l’utilizzo del parcheggio e dei mezzi/servizi a disposizione nelle vicinanze (stazione ferroviaria, ciclostazione, pista ciclabile, noleggio mezzi in sharing, autobus).

21 settembre 2025 – ritrovo alle ore 10:00 Ciclostazione – piazzale stazione di Pescara Portanuova

Pedalata alla scoperta della “Green way” del lungofiume. Iniziativa organizzata con FIAB Pescarabici e Legambiente Pescara. Partenza dalla ciclostazione CicloPE - Piazzale della stazione Portanuova.

16-22 settembre 2025 – 15 minuti gratis sulla Flotta Bit Mobility

BIT Mobility - codice voucher da riscattare sull’app BIT per ottenere 15 minuti di corsa gratuiti utilizzando uno dei mezzi della flotta. Il codice da inserire è SEMPE.