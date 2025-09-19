A Francavilla al Mare c'Ã¨ la Festa del Mattoncino

Da anni, lâ€™associazione sportiva dilettantistica Asterope Ã¨ protagonista attiva della vita culturale, educativa e sportiva di Francavilla al Mare. Nata per promuovere lâ€™attivitÃ fisica tra i piÃ¹ giovani, lâ€™associazione ha saputo evolversi in un vero e proprio laboratorio permanente di cittadinanza attiva, dove lo sport si intreccia con la creativitÃ , lâ€™inclusione e il gioco educativo.

Lâ€™asd Asterope si distingue per il suo impegno costante nel creare occasioni di crescita collettiva, con proposte accessibili e coinvolgenti, in grado di rafforzare i legami tra famiglie, istituzioni e territorio. A testimonianza di questo percorso virtuoso, sabato 20 settembre lâ€™associazione promuove uno degli eventi piÃ¹ attesi dellâ€™anno: la Festa del Mattoncino â€“ Super Edition, in collaborazione con CircowowÂ®, realtÃ nazionale leader nellâ€™edutainment esperienziale per famiglie.

Festa del Mattoncino â€“ Super Edition, Contrada Valle Anzuca SNC, di fronte allo Stadio Comunale di Francavilla al Mare, sabato 20 settembre dalle 16 alle 20. Evento a pagamento con pre-iscrizione. Info e prenotazioni: Federica â€“ 338/8360528. Un pomeriggio interamente dedicato a gioco, creativitÃ e fantasia, pensato per far brillare gli occhi di bambini, famiglie e appassionati di ogni etÃ . Spazi per la costruzione libera con migliaia di mattoncini, aree tematiche baby per i costruttori piÃ¹ piccoli, isole Pixel Art per dare forma a personaggi e mondi immaginari, staff qualificato sempre presente per guidare e animare le attivitÃ , accesso comodo e ampio parcheggio nelle vicinanze.