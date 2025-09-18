Girava con un coltello di 15 centimetri nel borsello, denunciato un 18enne

Gli agenti della Volante hanno rintracciato ed arrestato un 49enne colpito da un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Pescara. Nel pomeriggio di ieri, nellâ€™ambito dei servizi di controllo del territorio, un equipaggio della squadra Volante ha rintracciato, nel quartiere Rancitelli, il 49enne che, dalla consultazione della banca dati, Ã¨ risultato essere destinatario di un provvedimento di esecuzione di carcerazione emesso dal locale Tribunale, dovendo scontare la pena di oltre quattro anni a seguito delle condanne per reati inerenti gli stupefacenti, la persona ed il patrimonio.

Nel dettaglio, alle ore 15 circa, gli agenti hanno proceduto al controllo di una persona sospetta che gravitava nel citato quartiere. Grazie al minuzioso accertamento svolto dagli agenti, Ã¨ emerso che il 49enne risultava destinatario di un ordine dâ€™esecuzione per la carcerazione emesso nei giorni scorsi. Alla conclusione degli atti di rito, lâ€™arrestato Ã¨ stato condotto nella locale Casa Circondariale.

Nella serata di ieri, inoltre, le volanti hanno proceduto al controllo di alcune persone che sostavano in P.zza S. Caterina. Gli agenti, in particolare, hanno notato due giovanissimi che, alla vista dellâ€™auto di servizio, hanno mostrato segni evidenti di nervosismo. Lâ€™atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare un controllo.

Nel corso delle verifiche Ã¨ emerso che uno dei due ragazzi controllati, di 18 anni, aveva nel borsello un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri, motivo per cui Ã¨ stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. Lâ€™atteggiamento preoccupato e agitato del giovane ha indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti sul suo conto e, in effetti, a seguito della perquisizione Ã¨ stata rinvenuta una dose di cocaina. Il ragazzo Ã¨ stato quindi segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.