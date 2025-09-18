Pescara e Fuzhou firmano il Patto di amicizia e collaborazione

Nella Sala Consiliare del Comune di Pescara si Ã¨ svolta ieri pomeriggio la cerimonia ufficiale per la firma del "Patto di amicizia e collaborazione" tra il Comune di Pescara e il Comune di Fuzhou (Cina). A sottoscrivere l'accordo sono stati il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il Presidente del municipio di Fuzhou, Liu Zhuoqun, accompagnato da una delegazione cinese.

La cittÃ di Fuzhou, capitale della provincia del Fujian, si trova sulla costa sud-orientale della Cina. Con oltre 8 milioni di abitanti nell'area metropolitana, Ã¨ un importante centro economico, culturale e commerciale della regione. Storicamente nota come cittÃ portuale e mercantile, oggi rappresenta uno dei poli strategici della "Maritime Silk Road", grazie a un'economia dinamica sostenuta dall'industria, dall'innovazione tecnologica e dal turismo culturale.

Il patto siglato nasce dalle numerose affinitÃ tra le due cittÃ . Pescara e Fuzhou condividono una vocazione costiera e portuale che ne ha favorito lo sviluppo storico e i rapporti commerciali e culturali. Entrambe sono realtÃ urbane aperte all'internazionalizzazione, impegnate nello sviluppo di reti di cooperazione con altre cittÃ estere e orientate a rafforzare la propria attrattivitÃ turistica e territoriale.

L'accordo valorizza il legame culturale e accademico giÃ avviato, come dimostra la collaborazione in essere tra l'UniversitÃ "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e la Minjiang University di Fuzhou. La firma del patto rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare le relazioni istituzionali, culturali ed economiche tra le due comunitÃ , con l'obiettivo di sviluppare progetti congiunti in settori strategici quali cultura, turismo, istruzione e innovazione.

"Il momento storico che stiamo vivendo, purtroppo, Ã¨ contraddistinto da scenari guerra in diverse parti del mondo", ha dichiarato il sindaco di Pescara, Carlo Masci. "Mentre accade questo, noi, invece, costruiamo ponti. Il patto di amicizia e collaborazione tra Pescara e Fuzhou Ã¨ un ulteriore simbolo di crescita che Pescara sta intraprendendo negli ultimi anni. Un'apertura concreta verso l'Oriente, che permetterÃ a Pescara e non solo, di crescere e scambiare accordi e, soprattutto, aprire gli orizzonti culturali. Soltanto attraverso la conoscenza e il rispetto si costruisce la pace. Continueranno gli scambi culturali anche grazie all'UniversitÃ "d'Annunzio" che giÃ ha rapporti costanti con la realtÃ universitaria di Fuzhou", ha concluso il sindaco Masci.

Alla cerimonia erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Gianni Santilli, il Vicesindaco Maria Rita Carota, gli assessori Zaira Zamparelli, Patrizia Martelli, Alfredo Cremonese e Cristian Orta, il consigliere Loris Mazzioli, il Vice Prefetto Vicario Marisa Amabile, il Questore di Pescara, il comandante della Polizia Locale, Danilo Palestini e i comandanti delle forze dell'ordine. Tra il pubblico, tra gli altri, anche il Rettore dell'UniversitÃ d'Annunzio Pescara-Chieti, Liborio Stuppia e il Prorettore Antonio Di Battista. Nel programma della due giorni pescarese del Presidente Liu Zhuoqun e della sua delegazione, un tour a Pescara, con la visita al Museo dell'Ottocento e un incontro istituzionale al polo universitario di viale Pindaro.