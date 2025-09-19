La notte di Cavour, tutto pronto per l'edizione 2025

In via Cavour, sabato 20 settembre, torna "La notte di via Cavour". Allo scopo di permettere lo svolgersi dell'evento Ã¨ stata emanata l'ordinanza dirigenziale n. 842 del 18/09/2025, che per tutta la giornata, dalle ore 11 alle ore 24, istituisce il divieto di transito, sosta e fermata sui tratti di via Cavour, piazza Duca degli Abruzzi, via Castellamare Adriatico e viale Kennedy.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e a prevedere percorsi alternativi. Il link all'ordinanza Ã¨ questo: https://shorturl.at/kRGww.