Spara in strada per via Cetteo Ciglia: 20enne arrestato

Alle ore 13.40 circa di oggi arrivavano sulla linea di emergenza della polizia svariate segnalazioni di esplosione di colpi di arma da fuoco in via Cetteo Ciglia. Gli equipaggi, giÃ presenti in zona a seguito dellâ€™intensificazione dei servizi di vigilanza disposti dal questore Solimene nelle zone periferiche della cittÃ , giunti sul posto, acquisivano i primi elementi investigativi che venivano successivamente sviluppati dalla Squadra Mobile.

Tale sinergia operativa permetteva, poco dopo, di intercettare l'auto sulla quale viaggiava il presunto autore dellâ€™azione criminosa, in via Rio Sparto. La vettura veniva quindi inseguita fino al parco di via Colle Renazzo, dove gli occupanti abbandonavano il mezzo e proseguivano la loro fuga a piedi. Il tempestivo intervento degli altri equipaggi consentiva di porre in essere una capillare azione di ricerca e la Squadra Mobile alla fine rintracciava e bloccava i fuggitivi.

Ritrovata lâ€™arma utilizzata insieme al relativo munizionamento, il tutto occultato allâ€™interno del parco. In particolare dalle indagini si Ã¨ potuto acquisire un convergente quadro indiziario nei confronti di un 20enne pescarese. Allâ€™interno del veicolo inoltre veniva rinvenuta cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I gravi indizi di reitÃ raccolti a carico del conducente determinavano il suo arresto per i reati di porto abusivo di arma, nonchÃ© di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono in corso accertamenti per definire le motivazioni del gesto.