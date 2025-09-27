“La Corrida – dilettanti allo sbaraglio”, spettacolo di beneficenza al Cavour per sostenere il reparto di Nefrologia e Dialisi

Si svolgerà domenica 28 settembre, a partire dalle ore 17 nel teatro Cavour, lo spettacolo di beneficenza “La Corrida – dilettanti allo sbaraglio”, promosso dall’associazione M’Arcord. L’evento, a ingresso a offerta libera (con contributo minimo di 5 euro), ha come obiettivo la raccolta di fondi che saranno interamente devoluti all’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Pescara.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dall’assessore all’Associazionismo sociale, Massimiliano Pignoli, dal responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi, Roberto Summa, e dal presidente dell’associazione M’Arcord, Carlo Di Simone, con Licia Buzzelli, rappresentate dell’AIDO Pescara. Nel corso della serata sarà presente anche un banchetto dell’AIDO, in occasione della Giornata Nazionale del Sì, appuntamento che ogni anno vede l’associazione impegnata a ribadire l’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule.

Lo spettacolo unirà momenti di leggerezza e divertimento con uno spazio di riflessione e testimonianza diretta: sarà raccontata, infatti, l’esperienza di Gianfranco Terrenzio, che il 7 luglio 2021 ha ricevuto la donazione di un rene da parte della moglie, Gabriella Di Giamberardino. La loro storia rappresenterà un messaggio di speranza e solidarietà, a sostegno della cultura della donazione.

Pignoli ha spiegato che “lo scopo è di raccogliere fondi, il resto è un piacevole contorno. Questo evento è fondamentale perché spesso la donazione avviene per altri reparti ma si organizza poco in favore della Nefrologia e Dialisi che io conosco molto. Proprio per questo ho voluto fortemente sostenere l’evento di domenica promosso dall’associazione M’arcord e spero che parteciperanno in tanti".

Entusiasta il responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi, Roberto Summa: “C’è bisogno sempre di iniziative come questa. Nell’ospedale di Pescara abbiamo una 'popolazione' di nefropatici in continua espansione. Il 10% dei pazienti è affetto da una malattia renale cronica e non sa di averla. Sono fondamentali la prevenzione e lo studio. Ringrazio l’assessore Pignoli che ci ha sempre supportato e l’associazione che ha pensato al nostro reparto”.

Carlo Di Simone, presidente dell’associazione M’Arcord, ha spiegato come sarà articolata la serata: “I protagonisti saranno 12 dilettanti che si esibiranno in diverse performance. Gli ospiti saranno il coro “L’allegra compagnia”, il barzellettiere Nino Ballone e il pubblico potrà assistere all'arrivo speciale, in anticipo, di Babbo Natale. Sarà una serata molto divertente”.