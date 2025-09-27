Tornano gli appuntamenti culturali nella chiesa di Sant’Anna

Riprendono gli appuntamenti culturali all’interno della chiesa di Sant’Anna, in viale Bovio a Pescara, promossi dall’Associazione ANAS Italia con il patrocinio del Comune di Pescara. La chiesa, recentemente ristrutturata e finalmente accessibile, torna così a disposizione della città con un programma di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto l’autunno e l’inverno.

Il calendario prende avvio oggi, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, con l’apertura straordinaria della chiesa dalle ore 10 alle ore 14, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Chieti-Pescara.

“La chiesa di Sant’Anna è tornata a disposizione della collettività – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota – grazie al lavoro del Comune che ha voluto restituire alla città una gemma preziosa del patrimonio culturale e architettonico. Con questo calendario di appuntamenti, sempre molto seguiti, riprendiamo le attività culturali autunnali e invernali, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai turisti una proposta ampia, qualificata e diversificata, capace di valorizzare i nostri luoghi della cultura”.

Gli appuntamenti successivi: