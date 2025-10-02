Pescara Sposi: riflettori e microfoni accesi sull'amore multicolor

L'amore torna protagonista al porto turistico Marina di Pescara dove, il 4 e il 5 ottobre 2025, Ã¨ in programma la sedicesima edizione di Pescara Sposi. L'evento, promosso e organizzato dall'associazione Vae Victis APS, con il patrocinio del Comune di Pescara e del Consiglio Regionale d'Abruzzo, anche quest'anno si pone come occasione d'incontro tra chi Ã¨ alla ricerca di tutti gli elementi per rendere indimenticabile il proprio giorno speciale e i professionisti del settore, pronti a elaborare le soluzioni piÃ¹ uniche e personalizzate per ciascuna coppia di innamorati, nessuna esclusa. Anche quest'anno, infatti, la manifestazione si svolgerÃ sotto il claim "LOVE IN MULTICOLOR", confermandosi l'evento piÃ¹ inclusivo per i wedding lovers di tutto il Centro Sud Italia. Che siano giovanissimi o adulti, che provengano da diverse nazionalitÃ e culture, che abbiamo giÃ figli o siano al secondo o al terzo matrimonio, che siano dello stesso sesso o meno, che vogliano rinnovare una promessa d'amore fatta tanta anni fa, ogni coppia sarÃ accolta con professionalitÃ e avrÃ la possibilitÃ di trarre ispirazione per il proprio matrimonio.

Pescara Sposi, infatti, negli anni si Ã¨ allontanata sempre di piÃ¹ dal format classico di una fiera espositiva, proponendo al contrario "isole wedding inspiration" per consentire alle coppie di prendere ispirazione dai vari stili e mood emozionali che network di professionisti condividono con i wedding lovers per creare il matrimonio perfetto in linea con lo stile desiderato. Dagli abiti per la cerimonia alle bomboniere, passando per le piÃ¹ suggestive lune di miele, le acconciature, le fotografie, l'intrattenimento e location suggestive, senza tralasciare i piÃ¹ innovativi servizi per il giorno del SI', tutto consentirÃ alle coppie di cogliere suggerimenti per realizzare al meglio la propria cerimonia, sia essa civile o religiosa.

A cominciare proprio dal luogo in cui suggellare il proprio patto d'amore. Ed Ã¨ per questa ragione che torna anche quest'anno il talk "CittÃ d'amare e d'amore" che domenica alle 11 vedrÃ Pescara, Montesilvano e Spoltore anticipare la loro fusione, in nome del sentimento piÃ¹ nobile. Dal mare alle colline, le cittÃ e i borghi storici dell'area metropolitana metteranno in vetrina le loro migliori opportunitÃ per rendere magico il giorno piÃ¹ bello di tanti sposi, compresi coloro che sceglieranno di tornare in Abruzzo per sposarsi nel luogo delle proprie origini.

Per chi Ã¨ in cerca di ispirazione per il proprio matrimonio, sempre domenica, a partire dalle 17.30, sul palco di Pescara Sposi sfileranno anche le acconciature proposte dagli hair stylist di GidiGÃ¬, seguite dal fashion show "Riflessi in wedding" che vedrÃ salire in passerella le migliori creazioni di Essaouira Atelier Moda.

Per i futuri sposi non mancheranno le novitÃ . La prima Ã¨ quella promossa in collaborazione con Radio Parsifal dal titolo "Love in on the air" che trasformerÃ ogni storia d'amore in uno storytelling per emozionarsi, sognare ma anche divertirsi. Nel corso della due giorni pescarese, infatti, 20 coppie avranno l'opportunitÃ di raccontare la propria storia d'amore, testare la propria affinitÃ di coppia con divertenti quiz e rivelare i propri sogni nel cassetto grazie a una lunga diretta che accompagnerÃ la fiera. Al termine dell'evento saranno elette la coppia piÃ¹ romantica, quella piÃ¹ divertente e la coppia piÃ¹ social.

Per gli amanti della musica e della sostenibilitÃ ambientale, invece, ci sarÃ la possibilitÃ di testare le auto elettriche BYD, grazie a Pasquarelli Auto, divertendosi a cantare le proprie canzoni del cuore in un divertente e romantico karaoke con la propria dolce metÃ .

Â«Siamo alla sedicesima edizione dell'eventoÂ», commenta la presidente di Vae Victis, Silvia Di Silvio, Â«e in questi anni Pescara Sposi ha saputo adeguarsi ai tempi che sono cambiati, garantendo sempre l'inclusivitÃ per tutti gli innamorati. Vogliamo essere lo specchio di una societÃ in continua evoluzione. Aumentano i matrimoni civili e le unioni tra persone dello stesso sesso, cresce l'etÃ media degli sposi, si moltiplicano i riti per suggellare amori duraturi dove sono giÃ presenti dei figli o le cerimonie per rinnovare le promesse del passato. Quello che non cambia, invece, Ã¨ il sentimento puro, la magia che caratterizza in maniera unica ogni coppia e che noi vogliamo esaltare grazie alla professionalitÃ dei nostri espositori. Anche per questa ragione, da tempo proponiamo con successo le isole wedding inspiration che uniscono piÃ¹ categorie per offrire alle coppie un'anticipazione di quello che sarÃ il loro giorno piÃ¹ belloÂ».

Per offrire agli sposi un'occasione per incontrare i professionisti del wedding e pianificare il proprio matrimonio, anche quest'anno l'evento sarÃ riservato alle coppie di futuri sposi che potranno portare con sÃ© genitori o amici. Inoltre, tutte le coppie che accederanno all'evento riceveranno uno special gift sponsorizzato dall'azienda Acqua&Sapone.

Pescara Sposi 2024 sarÃ aperta da sabato 4 a domenica 5 ottobre 2025, dalle 9 alle 20. Gli sposi potranno registrarsi visitando il sito fierapescarasposi.it e scaricando il personal pass oppure recandosi direttamente all'ingresso dell'evento.