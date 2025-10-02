Manoppello, al via il corso gratuito "nonni tecnologici"

A scuola per imparare a destreggiarsi nel web e ad utilizzare smartphone, tablet e personal computer. Ãˆ partito, nei giorni scorsi a Manoppello, il primo corso gratuito di alfabetizzazione digitale riservato ai cittadini residenti over 60 che saranno impegnati, ogni giovedÃ¬, in sala Wojtyla, per complessive 12 lezioni.

"In pochi giorni abbiamo ricevuto decine di richieste di iscrizione â€“ ha detto il sindaco Giorgio De Luca salutando i concittadini presenti al primo incontro â€“ e questa Ã¨ una conferma di quanto sia necessario aiutare le persone piÃ¹ mature ad orientarsi nel mondo tecnologico. Abbiamo scelto di affidarci al docente Mario Bisceglie per l'efficacia del suo metodo didattico e per il format proposto con il percorso Nonni tecnologici".

"Come Comune cerchiamo di essere sempre attenti ai bisogni della generazione piÃ¹ adulta â€“ ha precisato il vicesindaco con delega alle Politiche sociali Giulia De Lellis â€“ cosÃ¬, con questo corso gratuito, inseriamo un altro piccolo tassello verso l'inclusione digitale senza dimenticarne il valore come momento di socialitÃ con l'obiettivo di favorire benessere ed accesso alle nuove tecnologie".

"Tra le deleghe c'Ã¨ proprio l'innovazione tecnologica - ha aggiunto l'assessore al ramo Roberto Cavallo - e il nostro Comune sta facendo molto in tale direzione. Abbiamo digitalizzato quasi tutto l'ufficio anagrafe, ma senza le dovute conoscenze di basi, questi servizi risultano inaccessibili ai cittadini. Pertanto, confido nella splendida riuscita di queste lezioni che, a giudicare dalla presenza numerosa di iscritti, conferma l'efficacia della proposta e ci mette nelle condizioni di pensare giÃ ad un nuovo ciclo.

Esprimendo grande entusiasmo per l'inizio di questa nuova avventura, il docente Mario Bisceglie ha ringraziato l'Amministrazione per la fiducia e l'eccellente collaborazione ricevuta in tutta la fase organizzativa e logistica.