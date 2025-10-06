Festa di San Callisto a Ripacorbaria di Manoppello, ecco il vasto programma civile

La frazione di Ripacorbaria a Manoppello si prepara a celebrare la tradizionale Festa in onore di: Madonna del Parto, Sant'Antonio, San Rocco e San Callisto Papa. Organizzata dal Comitato Feste con il patrocinio del Comune la festa patronale si svolgerÃ dall'11 al 14 ottobre, offrendo un'esperienza che unisce spiritualitÃ , tradizione e momenti di convivialitÃ .
I festeggiamenti, profondamente radicati nella storia del luogo, includeranno oltre a quello religioso anche un ricco programma civile che interesserÃ proprio l'omonima piazza di San Callisto. Si inizierÃ sabato 11 ottobre con una serata all'insegna del divertimento anni '90: alle ore 21:30 ci sarÃ "Crazy 90 - Il party anni '90", seguito alle ore 23 dal live show di DJ Marinoise.
Il programma prosegue domenica 12 ottobre con l'Orchestra Bagutti alle ore 21: fondata da Franco Bagutti nel 1972 Ã¨ conosciuta come una delle formazioni piÃ¹ importanti nel settore del ballo liscio e della musica popolare. LunedÃ¬ 13 ottobre alle 21 ci sarÃ il concerto del complesso Artisti Italiani con un vasto repertorio musicale che verrÃ proposto.
A conclusione dei festeggiamenti, martedÃ¬ 14 ottobre la serata sarÃ dedicata a due momenti musicali: alle ore 21:00 il palco sarÃ animato dall'Orchestra L'Angelo e i Birbanti, a seguire, alle ore 21:30, Ã¨ prevista la comicitÃ travolgente del duo abruzzese "La Lima & La Raspa": composto da Enea Di Liberato e Romeo D'Alberto, Ã¨ noto per sketch esilaranti che mettono in scena personaggi tipici della tradizione abruzzese, garantendo una serata ricca di risate.
La partecipazione Ã¨ aperta a tutti ed Ã¨ gratuita. Il comitato organizzatore invita la popolazione a prendere parte ai festeggiamenti e a seguire le pagine social @festapatronalesancallistopapa per rimanere aggiornati in tempo reale. Evento possibile anche grazie a Power Eventi.