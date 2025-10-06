Massimo Lopez e Tullio Solenghi con "Dove eravamo rimasti" a Pescara il 21 gennaio 2026

Tornano a Pescara Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che saranno al Teatro Massimo il 21 gennaio 2026 con “Dove eravamo rimasti”. Inizio spettacoli alle ore 21. I due show sono organizzati da Alhena Entertainment. Biglietti in vendita da oggi alle ore 12 on line sui circuiti TicketOne e Ciaotickets, nelle prevendite abituali autorizzate TicketOne e Ciaotickets. Questi i prezzi:

Poltronissima 48.00 €

Poltrona 42.70 €

Palchi 42.70 €

Galleria 34.50 €

Disabili 42.70 €

«La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica - spiegano i due artisti - Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato “Dove eravamo rimasti”. Questo nostro spettacolo propone numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo ed il confronto Mattarella/Papa Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello show. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea».