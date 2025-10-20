Giocalibro: "C'era una volta.. e ancora c'Ã¨", al via la 5Âª edizione a Spoltore

Il lunedÃ¬ dalle 17 alle 19 (da ottobre a maggio) presso la biblioteca Comunale "Piero Angela", in via Dietro le Mura, 10 a Spoltore, Ã¨ possibile iscriversi e partecipare alle attivitÃ di Giocalibro. Si tratta di un laboratorio di promozione della lettura e del libro, di prevenzione alla povertÃ educativa e di sostegno alla scolarizzazione. Aiutanti magici di questo percorso sono i linguaggi dell'arte, del teatro, della scrittura creativa, e della dinamica del movimento (psicomotricitÃ ).

Obiettivo Ã¨ quello di valorizzare le innate capacitÃ e abilitÃ dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze per acquisire e rafforzare le competenze chiave della vita e soft skill (competenze trasversali). I minori, veri atleti dei sentimenti, scoprono come le loro emozioni, i loro sentimenti, i loro pensieri diventano personaggi di una storia con il binomio fantastico di Gianni Rodari e le funzioni essenziali della scrittura creativa. Imparano come costruire libri Leporello su cui scrivere ed illustrare la storia, diventandone i personaggi con la drammatizzazione.

A fine laboratorio, durante la mostra dei libri realizzati sarÃ anche rappresentata la storia con il linguaggio del corpo. Il progetto GIOCALIBRO a cura dell'Associazione Deposito Dei Segni ETS, Ã¨ promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Spoltore con Nada Di Giandomenico, in collaborazione con la Pro Loco Spoltore Terra dei 5 Borghi. Info: 348 7426429 â€“ depositodeisegni@gmail.com.