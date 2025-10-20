Tocco da Casauria, proseguono i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue in sinergia con l’amministrazione comunale i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Tocco da Casauria. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno coinvolto diverse aree comunali, con l’obiettivo di rendere disponibili collegamenti ultraveloci.

L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop a Tocco da Casauria può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione dei cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

I residenti possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Francesca Petriacci, Responsabile Operations Area Centro di FiberCop – La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

Per la posa della nuova rete sono state utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. I lavori di scavo, dove necessari, sono stati realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientali. FiberCop ha operato in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.